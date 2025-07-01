Янник Синнер: «После Галле мы очень много работали над подачей»

Янник Синнер прокомментировал удачный старт на «Уимблдоне».

В первом круге он разгромил Луку Нарди – 6:4, 6:3, 6:0.

«После Галле мы очень много работали над подачей. Сегодня я хорошо подавал – особенно в важные моменты.

Поначалу нам обоим было тяжело, розыгрыши завязывались редко, но потом я постарался прибавить, постарался вкладываться в мяч.

Очень доволен тем, как закончил этот матч. Надеюсь, он придаст мне уверенности на следующий».