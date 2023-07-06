Циципас о том, что делал во время дождя: «Анализировал Алькараса и Рыбакину»

Теги Уимблдон ATP WTA Елена Рыбакина Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, как проводил во время на «Уимблдоне» во время дождя.

«Разговаривал с тренером. Проходил процедуры. В основном смотрел теннис. Под крышами Корта №1 и Центрального корта играли и во время дождя.

Я анализировал Карлоса Алькараса и Елену Рыбакину. Смотрел их матчи. Старался изучить, что они делают, как двигаются по корту.

Для меня и Карлос, и Елена – примеры для подражания. Так что я смотрел их матчи».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
У юнца уже больше мастерсов чем у Степана, есть титулы АТП 500, титул большого шлема, первая строчка в рейтинге, 5:0 в личных встречах и больше титулов за карьеру. Единственное чего нет в отличии от Степана это итоговый
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
О, в полку фанатов Рыбакиной прибыло
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Что, теперь переключился на Лену?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romancureman
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
у вас говорящий ник
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaltyRose
Ответ Vale1
Что, теперь переключился на Лену?))
Поспешишь - людей насмешишь :)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борода Бенуа Пэра
Ответ Даниил Александров
Можно вопрос? Какого хрена Карлоса нет в завтрашнем расписании? Один матч совсем некуда впихнуть?? Все топ сеяные проведут завтра свои матчи второго круга, Джокович и Синнер уже в третьем, но компенсировать у*бищ*ые условия решили за счет первого номера посева и одного из двух фаворитов. Аплодисменты оргам
Жесть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий