Циципас о том, что делал во время дождя: «Анализировал Алькараса и Рыбакину»

рассказал, как проводил во время на « » во время дождя.

«Разговаривал с тренером. Проходил процедуры. В основном смотрел теннис. Под крышами Корта №1 и Центрального корта играли и во время дождя.

Я анализировал и . Смотрел их матчи. Старался изучить, что они делают, как двигаются по корту.

Для меня и Карлос, и Елена – примеры для подражания. Так что я смотрел их матчи».

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