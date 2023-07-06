Циципас о том, что делал во время дождя: «Анализировал Алькараса и Рыбакину»
Стефанос Циципас рассказал, как проводил во время на «Уимблдоне» во время дождя.
«Разговаривал с тренером. Проходил процедуры. В основном смотрел теннис. Под крышами Корта №1 и Центрального корта играли и во время дождя.
Я анализировал Карлоса Алькараса и Елену Рыбакину. Смотрел их матчи. Старался изучить, что они делают, как двигаются по корту.
Для меня и Карлос, и Елена – примеры для подражания. Так что я смотрел их матчи».
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