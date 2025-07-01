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Бублик впервые с 2019-го проиграл в первом круге «Уимблдона»

Александр Бублик вылетел в первом круге «Уимблдона».

Чемпион турнира в Галле уступил Хауме Муньяру – 4:6, 6:3, 6:4, 6:7(5), 2:6. В четвертом сете Бублик вел с брейком и подавал на победу. На тай-брейке он вел 4:2. 

Бублик впервые с 2019-го проиграл в первом круге на «Уимблдоне». 

Муньяр, в свою очередь, четвертый раз подряд вышел во второй круг в Лондоне. Дальше он сыграет с Фабианом Марожаном

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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