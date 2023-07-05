Даниил Медведев: «Во время турниров стараюсь слишком много не думать. Никаких глубоких разговоров, ничего такого»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, как проводил время, когда не мог играть на «Уимблдоне» из-за дождя. Он должен был стартовать вчера, но матч перенесли на среду.

«У нас есть телефоны. Не знаю. Мы с командой живем в одном доме, это весело. Мы намного ближе друг к другу, чем на других турнирах.

Обычно во время турниров я стараюсь слишком много не думать. Я сижу в телефоне или просто сплю, или с кем-то общаюсь. Никаких глубоких разговоров, ничего такого».

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2 комментария

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Jesse Boy
во время турниров... российские футболёры так всю жизнь живут и ничего!
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