Даниил Медведев: «Во время турниров стараюсь слишком много не думать. Никаких глубоких разговоров, ничего такого»

рассказал, как проводил время, когда не мог играть на « » из-за дождя. Он должен был стартовать вчера, но матч перенесли на среду.

«У нас есть телефоны. Не знаю. Мы с командой живем в одном доме, это весело. Мы намного ближе друг к другу, чем на других турнирах.

Обычно во время турниров я стараюсь слишком много не думать. Я сижу в телефоне или просто сплю, или с кем-то общаюсь. Никаких глубоких разговоров, ничего такого».

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