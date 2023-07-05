Медведев о благодарности зрителям на «Уимблдоне»: «Постараюсь не сходить с ума, не вести себя как эгоистичный ребенок. Иногда со мной такое бывает»

Даниил Медведев прокомментировал атмосферу на первом круге «Уимблдона».

Он обыграл британца Артура Фери, и большая часть стадиона болела за его соперника.

– Это нормально, они пытались поддержать Артура, подбодрить его. Я не чувствовал никакой негативной энергии.

На «Уимблдоне» меня никогда так тепло не принимали. Все было намного лучше, чем раньше. Это здорово. Я постараюсь за это отплатить. Надеюсь, смогу.

– Что значит «отплатить»?

– Не сходить с ума, не вести себя как эгоистичный ребенок. Иногда со мной такое бывает. Но я постараюсь просто показывать хороший теннис.

А если не получится – просто уйду с корта, закончу турнир.

Медведев стартовал на «Уимблдоне», уверенно убрав британца. Его скорость – нереальна

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