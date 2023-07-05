Медведев выиграл 60-й матч на «Больших шлемах» – в топ-20 больше только у Джоковича
Даниил Медведев вышел во второй круг «Уимблдона», обыграв Артура Фери – 7:5, 6:4, 6:3.
Для Медведева это 60-я победа на турнирах «Большого шлема». В топ-20 сейчас только два игрока, преодолевших этот рубеж, – он и Новак Джокович (выиграл 349 матчей и 23 титула).
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Кафельников 99 матчей выиграл из 135(73,3 процента), Сафин 95 из 133 (71,4 процента)
Медведев - 60 из 83. 72,3 процента. Посередине между Маратом и Евгением)))
Зато, Даниил лучший в нашей тройке по выигранным сетам:203 из 292, 69,5 процента. Кафельников 320 из 485, 66 процентов, Сафин 305 из 501, 61 процент.