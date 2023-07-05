Медведев выиграл 60-й матч на «Больших шлемах» – в топ-20 больше только у Джоковича

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев вышел во второй круг «Уимблдона», обыграв Артура Фери – 7:5, 6:4, 6:3.

Для Медведева это 60-я победа на турнирах «Большого шлема». В топ-20 сейчас только два игрока, преодолевших этот рубеж, – он и Новак Джокович (выиграл 349 матчей и 23 титула).

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9 комментариев

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LIv93
Красавец, немного там до Новака совсем💪
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atelos
Поздравление Даниилу! С почином!
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nks7zfth85
Ай молодчик ,надеюсь удвоит ,а то и утроит результат
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Антон Тимофеев
У Зверева 77 побед в 106 матчах, 72,6 процента, у Маррея 199 из 252, 79 процентов ...А, мы только про текущую топ-20 говорим..."Какой хитрый человек")))
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инок
Молодец Даня. Долго приноравливался, но похоже к концу разыгрался.
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salambo
Кстати, если завтра Даня выиграет, то у меня уже почти готова статья про то, что он первый в топ-20 после Новака, кто достиг отметки в 61 выигранный матч на шлемах.
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Антон Тимофеев
Что-то топ-20 совсем ни о чем))) 60 побед на Шлемах - это ведь не особо много...Хотя, и не так мало.
Кафельников 99 матчей выиграл из 135(73,3 процента), Сафин 95 из 133 (71,4 процента)
Медведев - 60 из 83. 72,3 процента. Посередине между Маратом и Евгением)))

Зато, Даниил лучший в нашей тройке по выигранным сетам:203 из 292, 69,5 процента. Кафельников 320 из 485, 66 процентов, Сафин 305 из 501, 61 процент.
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encaro_one
Медведев выиграл 60-й матч на «Больших шлемах», на четвертых местах мейнтура такое сейчас только у него.
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Typizza
До серба рукой подать
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