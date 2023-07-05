Медведев выиграл 60-й матч на «Больших шлемах» – в топ-20 больше только у Джоковича

вышел во второй круг « », обыграв Артура Фери – 7:5, 6:4, 6:3.

Для Медведева это 60-я победа на турнирах «Большого шлема». В топ-20 сейчас только два игрока, преодолевших этот рубеж, – он и (выиграл 349 матчей и 23 титула).

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