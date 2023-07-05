Медведев о возвращении на «Уимблдон»: «Трибуны меня невероятно приняли. Хотя меня не везде любят»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал первую победу на «Уимблдоне»-2023.

Он обыграл Артура Фери – 7:5, 6:4, 6:3.

«Довольно нервничал. Я не играл тут два года. Вчера мы на корт так и не вышли, это был суетной день для всех.

В итоге вернулся на Корт №1, где одержал больше всего побед в своей уимблдонской карьере. Наверное, это мой любимый корт. Очень рад возвращению. Спасибо всем за теплый прием – несмотря на, что я играл против британца.

Когда я выходил на корт, я не знал, как меня примут – но это было невероятно. Хотя меня не везде любят, потому что иногда на корте я схожу с ума, иногда безумствую с болельщиками. Так что было приятно сюда вернуться, и я надеюсь как можно дольше задержаться».

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14 комментариев

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PredatorMax
Ответ ЭЮЯ
Уж что, а в теннисе они знают толк
По сравнению с гопниками на трибунах АО и ЮСО просто небо и земля, да.
+13
-1
+12
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PredatorMax
Понятно, что британцы топили активнее за своего, но и удачные розыгрыши Дани крайне тепло приветствовали. Хорошая публика.
+12
-1
+11
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ЭЮЯ
Ответ PredatorMax
Понятно, что британцы топили активнее за своего, но и удачные розыгрыши Дани крайне тепло приветствовали. Хорошая публика.
Уж что, а в теннисе они знают толк
+8
0
+8
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kyckoba
Публика, и правда, адекватная. Давно я не слышала, как НЕ хлопают после двойных.
+6
0
+6
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atelos
Ответ dimon 2.0
"...Хотя меня не везде любят..." медведь похватил вирус от соболенки ? ну пачиму вы меня так ни любити ???
кто тебя любит?
+4
-1
+3
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Павел павел
уж что что.но Даня честный это точно
+4
-2
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Ржавый пароход
Было видно, что играл в четверть силы. Зато корт почувствовал.
+1
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Artem Karev
Ну в плане публики уим и правда сильно отличается от остальных тбш. Единственное место не похожее на зоопарк
+1
0
+1
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Хаскерс
Ответ PredatorMax
По сравнению с гопниками на трибунах АО и ЮСО просто небо и земля, да.
На АО и ЮСО просто бухие все, особенно ближе к вечеру. Самая мерзкая публика в Париже - эти от души.
+1
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atelos
Не надо сравнивать народ и правительство этой страны!
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A lex
так часто говорит...я...мне...тонкая душевная ориентация
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atelos
Ответ Rjcnbr
После победы во втором круге поставит в инстаграме флажок Великобритании... Да, другой первой ракетки страны у нас нет, будем честны
пурги нагнал ... летом
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