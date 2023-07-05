Медведев о возвращении на «Уимблдон»: «Трибуны меня невероятно приняли. Хотя меня не везде любят»

Даниил Медведев прокомментировал первую победу на «Уимблдоне»-2023.

Он обыграл Артура Фери – 7:5, 6:4, 6:3.

«Довольно нервничал. Я не играл тут два года. Вчера мы на корт так и не вышли, это был суетной день для всех.

В итоге вернулся на Корт №1, где одержал больше всего побед в своей уимблдонской карьере. Наверное, это мой любимый корт. Очень рад возвращению. Спасибо всем за теплый прием – несмотря на, что я играл против британца.

Когда я выходил на корт, я не знал, как меня примут – но это было невероятно. Хотя меня не везде любят, потому что иногда на корте я схожу с ума, иногда безумствую с болельщиками. Так что было приятно сюда вернуться, и я надеюсь как можно дольше задержаться».

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