Самсонова об отношениях с украинками: «У меня с ними нет никаких проблем. Я всегда улыбаюсь и здороваюсь»

Теги Уимблдон WTA Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова ответила на вопросы об отношениях с украинскими теннисистками.

Сегодня она проиграла Ане Богдан в первом круге «Уимблдона».

– У меня с ними нет никаких проблем. Я всегда улыбаюсь и здороваюсь.

– Они отвечают или все по-разному?

– По-разному.

– Как вы отреагировали, когда вам разрешили выступить на «Уимблдоне»?

– Думаю, всем из моей страны и из Беларуси было трудно принять прошлогоднее решение. Но после этого я провела, возможно, лучший отрезок в карьере. Я была очень сосредоточена на работе.

Когда в этом году нам разрешили сыграть, я была очень рада.

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3 комментария

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Vale1
Жаль, что проиграла, шансы-то пройти далеко были неплохие в теории...
+1
0
+1
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Сергей Орлов
Ответ Vale1
Жаль, что проиграла, шансы-то пройти далеко были неплохие в теории...
Она не в форме, после травмы.
0
0
0
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Vale1
Ответ Сергей Орлов
Она не в форме, после травмы.
Да я в курсе, но все равно обидно...
0
0
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