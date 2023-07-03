Самсонова об отношениях с украинками: «У меня с ними нет никаких проблем. Я всегда улыбаюсь и здороваюсь»
Людмила Самсонова ответила на вопросы об отношениях с украинскими теннисистками.
Сегодня она проиграла Ане Богдан в первом круге «Уимблдона».
– У меня с ними нет никаких проблем. Я всегда улыбаюсь и здороваюсь.
– Они отвечают или все по-разному?
– По-разному.
– Как вы отреагировали, когда вам разрешили выступить на «Уимблдоне»?
– Думаю, всем из моей страны и из Беларуси было трудно принять прошлогоднее решение. Но после этого я провела, возможно, лучший отрезок в карьере. Я была очень сосредоточена на работе.
Когда в этом году нам разрешили сыграть, я была очень рада.
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