Маррей о протестах активистов Just Stop Oil: «Вместо того, чтобы выбегать на корт, можно было бы придумать что-то другое»

Энди Маррей высказался о том, что матчи на «Уимблдоне» могут быть сорваны из-за протестов.

Ранее о такой возможности заявили активисты движения Just Stop Oil, выступающие против разработки новых месторождений нефти и газа.

«Думаю, наверняка что-то произойдет. Я говорил об этом на днях со своей семьей.

Не знаю, какой бы была моя реакция, если бы кто-то подбежал ко мне на корте – я же не знаю, как и что они будут делать. Но я бы посоветовал им быть осторожными – у нас в руках ракетки.

Я согласен с причиной протестов, но не приветствую исполнение. Вместо того, чтобы выбегать на корт, можно было бы придумать что-то другое.

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