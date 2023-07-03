Маррей о протестах активистов Just Stop Oil: «Вместо того, чтобы выбегать на корт, можно было бы придумать что-то другое»

Теги Энди Маррей Уимблдон ATP Экология Теннис

Энди Маррей высказался о том, что матчи на «Уимблдоне» могут быть сорваны из-за протестов.

Ранее о такой возможности заявили активисты движения Just Stop Oil, выступающие против разработки новых месторождений нефти и газа. 

«Думаю, наверняка что-то произойдет. Я говорил об этом на днях со своей семьей. 

Не знаю, какой бы была моя реакция, если бы кто-то подбежал ко мне на корте – я же не знаю, как и что они будут делать. Но я бы посоветовал им быть осторожными – у нас в руках ракетки.

Я согласен с причиной протестов, но не приветствую исполнение. Вместо того, чтобы выбегать на корт, можно было бы придумать что-то другое. 

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3 комментария

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Guillermo
И я согласен, пускай приостанавливают разработки.
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Mohnatiy
Не надо подавать идеи этим бешеным активистам ☝🏻
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Сергей Носков
Сэр Энди прав, если подбегут близко можно познакомить с ракеткой. А то получится как с Моникой, не дай бог.
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