Энди Маррей: «На траве я один из лучших игроков мира»

Энди Маррей прокомментировал настрой на «Уимблдон».

Британец – двукратный чемпион турнира.

«Я хочу выступить на уровне, которым буду доволен. Мне кажется, я в хорошей позиции для этого. У меня есть опыт на этом турнире, я играл на больших кортах. Сейчас в сетке есть только один человек, у которого больше опыта – это Новак. Мне нужно использовать это в свою пользу.

Я считаю, что на траве я один из лучших игроков мира. Сейчас физически я себя хорошо чувствую, я хорошо подготовлен, так что нет причин не провести хороший турнир».

Также Маррей рассказал о тренировке с Новаком Джоковичем.

«Я хорошо себя проявил. Последний раз мы с ним вместе тренировались на Кубке Лэйвера. До этого, наверное, в Австралии, когда у меня были проблемы с бедром.

И мое нынешнее состояние в сравнении с тогдашним – это день и ночь. Даже с точки зрения психологии, наслаждения игрой, и я рад, что до сих пор могу играть с этими парнями».

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