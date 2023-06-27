Энди Маррей: «У меня есть представление, когда я хотел бы закончить. Я считаю, что смогу играть на очень высоком уровне еще пару лет»

Энди Маррей ответил, станет ли предстоящий «Уимблдон» последним в его карьере.

«Надеюсь, что нет, но кто знает. Спортсмены должны выкладываться по максимуму, пока у них есть такая возможность. Если бы я получил еще одну серьезную травму или что-то случилось с металлическим бедром, мне бы пришлось закончить. Я бы не пытался вернуться после еще одной операции.

Я хочу еще немного поиграть. Я знаю, что карьера не будет продолжаться вечно, но у меня есть представление, когда я хотел бы закончить, и это не «Уимблдон» этого года. Я не знаю точно, на каком турнире или где это будет, но у меня есть представление о том, сколько еще я хотел бы играть.

Я хочу закончить на корте и на своих условиях. Я по-прежнему считаю, что поступаю правильно. Я все еще могу играть на очень высоком уровне, я считаю, что смогу делать это еще пару лет», – цитирует Маррея Sky Sport.

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