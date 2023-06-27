Энди Маррей: «У меня есть представление, когда я хотел бы закончить. Я считаю, что смогу играть на очень высоком уровне еще пару лет»

Теги Энди Маррей Уимблдон ATP Теннис

Энди Маррей ответил, станет ли предстоящий «Уимблдон» последним в его карьере.

«Надеюсь, что нет, но кто знает. Спортсмены должны выкладываться по максимуму, пока у них есть такая возможность. Если бы я получил еще одну серьезную травму или что-то случилось с металлическим бедром, мне бы пришлось закончить. Я бы не пытался вернуться после еще одной операции.

Я хочу еще немного поиграть. Я знаю, что карьера не будет продолжаться вечно, но у меня есть представление, когда я хотел бы закончить, и это не «Уимблдон» этого года. Я не знаю точно, на каком турнире или где это будет, но у меня есть представление о том, сколько еще я хотел бы играть.

Я хочу закончить на корте и на своих условиях. Я по-прежнему считаю, что поступаю правильно. Я все еще могу играть на очень высоком уровне, я считаю, что смогу делать это еще пару лет», – цитирует Маррея Sky Sport.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
Высокий уровень это 6-3 6-1 от Деминора? Энди смешон.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tarkovski
А когда-то говорили про Биг-4, но этот термин уже не актуален и видимо будет забыт вовсе. Маррею не удалось сделать то, что удалось совершить настоящим Бигам - продолжить соперничество на высочайшем уровне даже после 35 лет. Если бы у Роджера не было ренессанса в 2017-2019, тоже рисковал бы выпасть и померкнуть. А так - есть только Биг-3 и все остальные, Энди увы во втором эшелоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий