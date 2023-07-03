Янник Синнер: «Немногие могут обыграть Джоковича на траве, но я считаю, что я один из них»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал, почему считает Новака Джоковича фаворитом «Уимблдона».

«С точки зрения опыта и уверенности Новак явный фаворит. Еще фаворитом будет тот, кто будет хорошо подавать, но это нужно делать на протяжении пяти сетов. Еще фаворитом можно назвать Алькараса, который умеет варьировать игру даже на траве.

Не буду отрицать, что в прошлом году я показал здесь хороший теннис. Если у меня идет игра, то я могу очень здорово выступать на траве. Немногие могут обыграть Новака на траве, но я считаю, что я один из них.

Мы, молодые теннисисты, должны понять, как в 35-36 лет быть в такой физической форме, как Новак. Очень интересно смотреть, как он творит историю. Выиграть так много «Шлемов» и других крупных турниров – это невероятно.

Нужно быть физически подготовленными, потому что он может играть даже по пять часов. Рад, что он здесь и я смогу поучиться у него чему-то новому».

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11 комментариев

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Генадий Адамов
На шлемах помимо хорошей игры, нужна выносливость уверенность в себе, опыт, у Новака всё это есть
+6
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Большой Сэми
Вот что делает с человеком проведенная тренировка с главным фаворитом перед самим турниром. Думаю, Янник сильно удивится разницей игры Новака на Уиме и на тренировке.
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Istianoff
Как же вы все достали))) все знают как обыграть Новака))
+5
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Anush15
Пусть хотя-бы один турнир выиграет ,потом поговорим победит ли Джока или нет
+2
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dedpihto59
Теоретически обыграть Новака могут многие, но практически мало у кого получается🤷‍♀️‼️
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Максим Пестов
Молодежь настолько уважает Новака, что они проигрывают ему матч не то что до выхода на корт. А даже до начала турнира)
Новак легенда конечно, так запугать молодняк😁
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Korendos
Я бы даже сказал, что Янник — один из тех немногих, кто может обыграть Джоковича и на грунте.
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Sincere
Да, в 35-36 он пребывает в такой форме, а до 23 лет был дохлятиной. так что не стОит ставить крест на новых дохлятинах)
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Tarkovski
«Не только лишь все могут обыграть Джоковича на траве, мало кто может это сделать...»
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Serg Leone
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Роджер обязан был обыгрывать Новака в 2019. Серб только благодаря тряпичеому характеру Роджера еле ноги унёс. Сейчас бы мы не спорили кто лучше на траве вообще. Хотя адекватным любителям тенниса итак ясно, что Роджер.
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Serg Leone
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Ответ Sincere
Да, в 35-36 он пребывает в такой форме, а до 23 лет был дохлятиной. так что не стОит ставить крест на новых дохлятинах)
Был дохлчтиной, потому что не принимал допинг. Не бывает таких резких преображений, которые случились с Новаком в 2011, когда он из дохлятины превратился в самого выносливого на равне с Надалем.
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