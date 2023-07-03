Янник Синнер: «Немногие могут обыграть Джоковича на траве, но я считаю, что я один из них»

Янник Синнер рассказал, почему считает Новака Джоковича фаворитом «Уимблдона».

«С точки зрения опыта и уверенности Новак явный фаворит. Еще фаворитом будет тот, кто будет хорошо подавать, но это нужно делать на протяжении пяти сетов. Еще фаворитом можно назвать Алькараса, который умеет варьировать игру даже на траве.

Не буду отрицать, что в прошлом году я показал здесь хороший теннис. Если у меня идет игра, то я могу очень здорово выступать на траве. Немногие могут обыграть Новака на траве, но я считаю, что я один из них.

Мы, молодые теннисисты, должны понять, как в 35-36 лет быть в такой физической форме, как Новак. Очень интересно смотреть, как он творит историю. Выиграть так много «Шлемов» и других крупных турниров – это невероятно.

Нужно быть физически подготовленными, потому что он может играть даже по пять часов. Рад, что он здесь и я смогу поучиться у него чему-то новому».

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