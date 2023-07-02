Маррей о переговорах ATP с Саудовской Аравией: «К сожалению, по этому пути сейчас идут многие виды спорта»

Теги Энди Маррей ATP Теннис

Энди Маррей высказался о переговорах, которые ATP ведет с Саудовской Аравией.

ATP хочет получить инвестиции от Суверенного фонда Саудовской Аравии. Маррей высказался о возможном переносе турниров в страну. 

В 2022-м агент Маррея Мэтт Джентри рассказал, что британец отказался играть выставочный матч в Саудовской Аравии, хотя ему предлагали за это семизначную сумму.

«Я должен об этом подумать. К сожалению, по этому пути сейчас идут многие виды спорта.

В прошлом нам предлагали поехать туда и сыграть на выставочных турнирах. Если там появятся крупные турниры ATP, то это немного другой вопрос, и он сложный. Все зависит от устройства тура и рейтинга, насколько эти турниры важны для попадания на другие. Когда пропускаешь [обязательные] турниры, тебя, разумеется, штрафуют».

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4 комментария

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Юлия Лукьянова
"К сожалению..." Энди, ты выигрывал турниры в Катаре, ОАЭ и наверняка тому искренне радовался. А чем тогда тебе не угодила находящаяся рядом Саудовская Аравия?
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кашкаКа
Чего юлить? Пора признать, что вашим миром правит только бабло, и за ним вы пойдете куда угодно забыв обо всех предрассудках.)
+4
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Syndycate
Ответ Юлия Лукьянова
"К сожалению..." Энди, ты выигрывал турниры в Катаре, ОАЭ и наверняка тому искренне радовался. А чем тогда тебе не угодила находящаяся рядом Саудовская Аравия?
Он просто уже по сути закончил карьеру, по этому и говорит так, если бы сам выступал, то пел бы по другому)
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Syndycate
Энди то понятно, заработал уже достаточно и уже завершает карьеру, он выскажется как хочет, а вот куда интереснее будет послушать более молодых и действующих игроков, например "правильную" Швентек, любящую поговорить про политику и прочее)
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