Маррей о переговорах ATP с Саудовской Аравией: «К сожалению, по этому пути сейчас идут многие виды спорта»

Энди Маррей высказался о переговорах, которые ATP ведет с Саудовской Аравией.

ATP хочет получить инвестиции от Суверенного фонда Саудовской Аравии. Маррей высказался о возможном переносе турниров в страну.

В 2022-м агент Маррея Мэтт Джентри рассказал, что британец отказался играть выставочный матч в Саудовской Аравии, хотя ему предлагали за это семизначную сумму.

«Я должен об этом подумать. К сожалению, по этому пути сейчас идут многие виды спорта.

В прошлом нам предлагали поехать туда и сыграть на выставочных турнирах. Если там появятся крупные турниры ATP, то это немного другой вопрос, и он сложный. Все зависит от устройства тура и рейтинга, насколько эти турниры важны для попадания на другие. Когда пропускаешь [обязательные] турниры, тебя, разумеется, штрафуют».

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