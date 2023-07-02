Коко Гауфф: «Любовь Винус к теннису не изменилась за время ее карьеры. Желание взять каждое очко – вот что вдохновляет»

Коко Гауфф рассказала, чем ее вдохновляет Винус Уильямс.

«В Винус меня больше всего вдохновляет ее любовь к теннису. Думаю, эта любовь не изменилась за время ее карьеры. Сейчас в туре есть возрастные игроки. Может показаться, что они любят игру уже не так сильно, как тогда, когда начинали. Когда я смотрю на Винус, такого ощущения нет. Надеюсь, со мной будет так же.

Конечно, она с таким упорством играет каждый матч, каждый мяч. На прошлой неделе я посмотрела пару ее матчей. Желание взять каждое очко – вот что вдохновляет.

Я так же голодна до побед. Я стремилась биться за каждое очко, как она, независимо от того, какой это турнир, «Большой шлем» или 250. Кажется, она борется за каждое очко. На мой взгляд, это самое вдохновляющее в Винус Уильямс».

На «Уимблдоне» Уильямс проведет свой 92-й «Большой шлем».

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