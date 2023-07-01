Винус Уильямс: «Никто еще не играл до 50, и если кто и станет первой, то это буду я»
Винус Уильямс рассказала, когда планирует уходить из тенниса.
«Если бы у меня были планы, я бы все равно вам не сказала.
«Большие шлемы» очень много для меня значат, так что я была бы рада сыграть на US Open. Но сейчас я больше сосредоточена на «Уимблдоне». До US Open еще очень далеко.
Никто еще не играл до 50, и если кто и станет первой, то это буду я».
Также 43-летняя Уильямс рассказала, что ее сейчас мотивирует.
«В туре отличная страховка».
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но думаю правда лучше было подумала завести семью