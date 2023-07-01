Медведев о достижениях Джоковича: «Я не знаю, как он это делает»

Даниил Медведев прокомментировал то, что Новак Джокович выиграл 23-й «Большой шлем».

Его спросили, как он смотрит на это достижение, с учетом того, что он один из немногих игроков, которым удавалось победить Джоковича в финале «Большого шлема».

«Я не знаю, как он это делает. У всех, кроме Новака, Рафы и Роджера, бывают плохие дни, когда можно проиграть кому-то из-за пределов топ-100, обладателю wild card, квалифаеру. По-моему, для спорта это нормально.

Если я правильно помню, я видел, что Новак провел 70 «Шлемов» и на 35 вышел в финал (на самом деле на 34 – Sports.ru). Я не знаю, как такое возможно. У него плохих дней не бывает?

Конечно, бывают, но даже в плохие дни ему удается обыгрывать соперника. А это тяжело, ведь это борьба один на один и оба хотят победить. Я не знаю, как он это делает. Поэтому для меня он величайший в истории. Хоть кто-то может и поспорить.

То, что я смог его обыграть, когда он шел за Большим шлемом, придает мне еще больше гордости. Особенно с учетом того, что он продолжил делать после этого.

И я тоже не хочу останавливаться. Хочу снова встретиться с ним в финале – или с кем-нибудь еще. Мне уже давно это не удавалось».

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