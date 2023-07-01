Медведев о достижениях Джоковича: «Я не знаю, как он это делает»

Теги Новак Джокович ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что Новак Джокович выиграл 23-й «Большой шлем».

Его спросили, как он смотрит на это достижение, с учетом того, что он один из немногих игроков, которым удавалось победить Джоковича в финале «Большого шлема».

«Я не знаю, как он это делает. У всех, кроме Новака, Рафы и Роджера, бывают плохие дни, когда можно проиграть кому-то из-за пределов топ-100, обладателю wild card, квалифаеру. По-моему, для спорта это нормально.

Если я правильно помню, я видел, что Новак провел 70 «Шлемов» и на 35 вышел в финал (на самом деле на 34 – Sports.ru). Я не знаю, как такое возможно. У него плохих дней не бывает?

Конечно, бывают, но даже в плохие дни ему удается обыгрывать соперника. А это тяжело, ведь это борьба один на один и оба хотят победить. Я не знаю, как он это делает. Поэтому для меня он величайший в истории. Хоть кто-то может и поспорить.

То, что я смог его обыграть, когда он шел за Большим шлемом, придает мне еще больше гордости. Особенно с учетом того, что он продолжил делать после этого.

И я тоже не хочу останавливаться. Хочу снова встретиться с ним в финале – или с кем-нибудь еще. Мне уже давно это не удавалось».

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7 комментариев

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nick-basil
Троица создали невероятную эпоху. Очевидно - это было взаимополезное влияние. Они играли на топ уровне, и сыграли много топ матчей. В том числе между собой.
+5
0
+5
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S.Graf
Хорошо сказал Даня. Достойно, по-взрослому.
А вот это в мемориз:
"для меня он величайший в истории" (с)
+8
-3
+5
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Alex Morhan
Ответ S.Graf
Хорошо сказал Даня. Достойно, по-взрослому. А вот это в мемориз: "для меня он величайший в истории" (с)
Не в первый раз уже.
+4
-1
+3
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Nikolay Stavrogin
Ладно, не буду забегать вперед, но очень хочется проверить одну теорию на юс опене.
Вроде в тексте тоже близко к ответу, но куда-то не туда.)
Рассуждение про плохие дни, а потом - этот матч - повод для гордости...)
Как на Новака давит возможность рекорда мы видели месяц назад- он чуть не проиграл в финале сет человеку, которому за 4 матча не проиграл ни одного)
а там, в финале юс опен, помимо бОльшего давления было много всего еще.
И если у человека это единственный шлем, то вызывает вопросы, а может быть там просто много всего удачно совпало, что так случилось?)
" Хочу снова встретиться с ним в финале – или с кем-нибудь еще. Мне уже давно это не удавалось"
Пока что ответ положительный
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+1
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Verdo
не умаляя заслуг вини, отмечу, что главную роль на том юсо сыграла сетка, и в этом большая заслуга ливереров
+2
-2
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Алексей Юрьевич
Защита, он отбивает и возвращает мяч остро и ждёт ошибки или лёгкого мяча для атаки, это легче в плане психологии - делай что умеешь и всё. Он как Мэйвезер - защита во главе угла, только защита, того хрен пробьёшь, этому хрен забьёшь....
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