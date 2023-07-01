Даниил Медведев: «С нетерпением жду начала «Уимблдона», потому что первые два «Шлема» сезона прошли не так, как я ожидал»

Даниил Медведев прокомментировал настрой на «Уимблдон».

«Сейчас «Уимблдон» – мой худший «Шлем» в плане результатов, я не проходил дальше четвертого круга. Я хочу это улучшить, хочу хорошо сыграть. У меня большие цели на этот сезон.

С нетерпением жду начала турнира, потому что первые два «Шлема» сезона прошли не так, как я ожидал. Так бывает. Поэтому я еще серьезнее настроен на «Уимблдон».

По-моему, я могу хорошо играть на траве. В прошлом году у меня было два финала на трех турнирах. Нужно поймать ритм. Это последний турнир, на котором я могу это сделать».

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