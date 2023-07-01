Даниил Медведев: «Алькарас так играет на каждом покрытии, что он может выиграть пять «Уимблдонов»

Теги ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев прокомментировал перспективы Карлоса Алькараса на траве.

«Я считаю, что Карлос так играет на каждом покрытии, что он может выиграть пять «Уимблдонов». Но трудно сказать. На траве сложно.

Когда мы с ним играли в 2021-м, он был другим игроком, так что мне удалось победить. В прошлом году он уже прибавил на траве, провел отличный четырехсетовый матч против Синнера.

У него на любом покрытии очень высокий потенциал, но на траве многим сложно. Посмотрим, как он справится с задачей».

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2 комментария

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Алан Кесаев
Ответ Rio de Janeiro
Слишком много внимания к испанцу как-будто это универсал потенциала Джоковича
Джокович в возрасте Алькараса меньшего добился. Так что потенциал у испанца хороший. Другой вопрос что потенциал и великие достижения это не одно и то же.
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