Даниил Медведев: «Алькарас так играет на каждом покрытии, что он может выиграть пять «Уимблдонов»

Даниил Медведев прокомментировал перспективы Карлоса Алькараса на траве.

«Я считаю, что Карлос так играет на каждом покрытии, что он может выиграть пять «Уимблдонов». Но трудно сказать. На траве сложно.

Когда мы с ним играли в 2021-м, он был другим игроком, так что мне удалось победить. В прошлом году он уже прибавил на траве, провел отличный четырехсетовый матч против Синнера.

У него на любом покрытии очень высокий потенциал, но на траве многим сложно. Посмотрим, как он справится с задачей».

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