Даниил Медведев: «Я знаю, что могу хорошо играть на траве. Просто на харде у меня намного больше уверенности в себе»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал об отношении к травяным кортам.

«Я все равно больше всего верю в себя на харде, где выиграл крупнейшие титулы. Один «Большой шлем», пять «Мастерсов» – на других покрытиях я и близко к такому не подобрался. Но сейчас я наконец знаю, что могу хорошо играть даже на грунте. Победа на «Мастерса» в Риме была невероятной. Есть потрясающие грунтовики, которые не выигрывали «Мастерсов», так что это нереально.

Я знаю, что могу хорошо играть на траве. Просто на харде у меня намного больше уверенности в себе. Но на любом покрытии я стараюсь выигрывать, стараюсь быть лучшим, даже если что-то не получается. Поэтому я каждый сезон выкладываюсь на грунте и траве, хотя хард мне нравится больше.

На данный момент «Уимблдон» – это «Шлем», на котором я показал худший результат, четвертый круг. На «Ролан Гаррос» у меня был четвертьфинал. Так что я хочу это изменить. Мне кажется, что я могу хорошо выступить, но, как и всегда, есть много сложных соперников, которые не хотят, чтобы ты добился успеха».

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2 комментария

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Olya B.
Удачи, Даниил! И уверенности в себе.
+5
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Радость Ди Мария
Ну так постарайся и дойди до 1/4. Фарта Медведу.
+2
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