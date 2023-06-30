Юбенкс о первом финале ATP: «Карьера у меня складывалась неровно, а сейчас наконец начинает получаться»

Теги ATP Кристофер Юбенкс Mallorca Championships Теннис

Кристофер Юбенкс прокомментировал то, что впервые вышел в финал турнира ATP.

Он отыграл 5 матчболов в полуфинале против Ллойда Харриса. 

«Для меня это очень много значит, я очень много работал и терпел. Карьера у меня складывалась неровно, а сейчас наконец начинает получаться. 

Невероятно видеть, что я могу стабильно проводить хороший матч за хорошим матчем. Надеюсь завтра провести еще один хороший матч, но сейчас буду наслаждаться моментом».

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