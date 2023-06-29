Начались слушания по допинговому делу Халеп. Вердикт вынесут в первой половине июля

Теги допинг WTA Симона Халеп ITF Теннис

Состоялись первые слушания по допинговому делу Симоны Халеп.

Как сообщает румынская пресса, вердикт по нему ITIA вынесет вынесет в течение двух недель.

В октябре 2022 года двукратную чемпионку «Больших шлемов» временно отстранили из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. Тогда у нее обнаружили запрещенное вещество роксадустат.

Ранее Халеп жаловалась, что ITIA мешает своевременному рассмотрению ее дела.

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

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11 комментариев

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Serg Leone
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Ну что Халеп, Халеп. Когда уже за супертопов из мужского тенниса будут браться? Наверное, никогда.
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lalique
Требую циликом и полностью оправдать мадмуазель Халеп!
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Мирослав Холод
оправдают чипИдейла, без нее скучно :)
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AminO2
Политика и спорт. Вообще, вся эта бодяга затеяна - исключительно, чтобы расчистить место польской допингистке, иначе Халеп никто бы даже не тронул. Задача натоцистов – взбодрить польские расходники на восточном фронте.
С Жюстин в свое время такого проделывать не стали - мирно, за кулисами, договорились о быстром завершении карьеры.
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sashati
Роксадустат эффективен для повышения и поддержания концентрации гемоглобина у пациентов с анемией при хронической болезни почек) Алкашня что-ли..
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Stas Salesov
Ответ Мирослав Холод
оправдают чипИдейла, без нее скучно :)
Осудят, там с отягчающими
Но как вариант - предложат переехать в Беларусь
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Aryna Lapko
Ответ Stas Salesov
Осудят, там с отягчающими Но как вариант - предложат переехать в Беларусь
А что там отягащающего? принимала допинг в нетрезвом виде?)
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Stas Salesov
Ответ Aryna Lapko
А что там отягащающего? принимала допинг в нетрезвом виде?)
Нарушение ведения биологического паспорта в тот период или около него, когда предположительно происходило "загрязнение" запрещенкой. Это обвинение хоть и называли отдельным, но оно идет допом к основному делу)
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Stas Salesov
Ответ Мирослав Холод
оправдают чипИдейла, без нее скучно :)
Каровоз в тур возвращается, ее
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