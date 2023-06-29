Начались слушания по допинговому делу Халеп. Вердикт вынесут в первой половине июля

Состоялись первые слушания по допинговому делу Симоны Халеп.

Как сообщает румынская пресса, вердикт по нему ITIA вынесет вынесет в течение двух недель.

В октябре 2022 года двукратную чемпионку «Больших шлемов» временно отстранили из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. Тогда у нее обнаружили запрещенное вещество роксадустат.

Ранее Халеп жаловалась, что ITIA мешает своевременному рассмотрению ее дела.

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

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