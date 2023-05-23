Халеп о том, что ITIA переносит слушание по ее допинговому делу: «Когда это закончится?»

Теги допинг WTA Симона Халеп Теннис

Симона Халеп заявила, что ITIA мешает своевременному рассмотрению ее допингового дела.

На прошлой неделе стало известно, что румынка обвиняется в еще одном нарушении антидопинговых правил

Изначально слушание должно было состояться 28 февраля, но потом его перенесли на 23 марта, а позднее на 28 мая. Новая дата слушания пока не объявлена.

«Я в очередной раз крайне шокирована и разочарована отношением к себе со стороны ITIA.

В то время как три дня назад ITIA через своего представителя Николь Сапстед заявила, что открыта к своевременному и эффективному сотрудничеству, трибунал уже в третий раз перенес слушание по моему делу.

Публично они заявляют одно, а в частном порядке действуют совсем по-другому. Я неоднократно просила провести слушание, а они постоянно его переносят.

Когда это закончится? Я еще раз задаю этот вопрос. Я имею право на оперативное слушание. Подобные действия ITIA нарушают мои права», – сказано в заявлении Халеп.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nicky Finnicky
настойчиво требуют слушания вот прямо сейчас, вынь да положь им на блюдечке.. но почему именно сейчас, когда новое обвинение? понемногу становится понятным что за игру ведут мурамуглы и румынка.. пытаются давить на публику, на жалость, чтобы люди начали писать и тоже поддавливать: "ой ну хватит уже, да пожалейте вы бедняжку, она же жертва преследования!". даже Барти через Кейхилла попросили поддержку высказать и вот тебе на, Эшли рада стараться! а на самом деле добиваются тем временем определенного "цейтнота" для анти-допинговых служб, чтобы у тех было как можно меньше времени на полное расследование и сбор документов по новому обвинению в "кровяном допинге". таким образом пытаются "замести под ковер" новое дело и надеются получить срок только во первому случаю. так что пора ITIA сделать заявление и посадить этих двух нахалов на место. "расследование будет идти ровно столько, сколько потребуется нам для вынесения вердикта и ТОЧКА!". вот еще на, допингисты и читеры будут указывать анти-допингу как им наиболее удобно и выгодно, и в какой срок те должны уложиться. наглость - второе счастье, но всему есть свой предел. а Кейхиллу тоже не сидится сейчас спокойно, аж за 15 тыс. километров в Бухарест летает, "поддержать" якобы!
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander2022
Почти все допинговые дела рассматриваются не один месяц. А здесь ещё несколько обвинений. Так что пусть терпит. Это ещё в ее адрес никто не заявлял в том стиле, как она в свое время
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aryna Lapko
Ну и чего она возмущается?) появились новые обстоятельства, требуется время для расследования) скоро только кошки родятся)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andreir888
Выглядит как издевательство над спортсменкой! Хотя...о чем мы говорим!?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anat0lievich
Помню как Шарапову она топила за мельдоний. Вернулось бумерангом. Завязывать с теннисом и на онлифанс.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
А где разоблачительные интервью вчерашних соперниц? Где стоны коллег о том, что Халеп украла их мечту? Или только Шарапову можно топить за безобидный мельдоний? Как-то лицемерненько выглядит. Одну яростно мочили в СМИ, а про другую за гораздо большие грехи молчат в тряпочку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goodloser
Ответ Aryna Lapko
Ну и чего она возмущается?) появились новые обстоятельства, требуется время для расследования) скоро только кошки родятся)
И так пару лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Medik99
Симону понять можно, уже седьмой месяц тянут лямку с вердиктом всё что-то расследуя.
Надеюсь, конечно, что оправдают, но врядли она уже выступит на том же уровне, слишком затянулся простой.
P.S. (оффотоп) Это только в фильмах вроде недавно вышедшего Крида-3, человек может 20-25 лет не выходить на ринг, а затем стать ЧМ в тяжёлом весе. Фантастика.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skip
Ответ Nicky Finnicky
настойчиво требуют слушания вот прямо сейчас, вынь да положь им на блюдечке.. но почему именно сейчас, когда новое обвинение? понемногу становится понятным что за игру ведут мурамуглы и румынка.. пытаются давить на публику, на жалость, чтобы люди начали писать и тоже поддавливать: "ой ну хватит уже, да пожалейте вы бедняжку, она же жертва преследования!". даже Барти через Кейхилла попросили поддержку высказать и вот тебе на, Эшли рада стараться! а на самом деле добиваются тем временем определенного "цейтнота" для анти-допинговых служб, чтобы у тех было как можно меньше времени на полное расследование и сбор документов по новому обвинению в "кровяном допинге". таким образом пытаются "замести под ковер" новое дело и надеются получить срок только во первому случаю. так что пора ITIA сделать заявление и посадить этих двух нахалов на место. "расследование будет идти ровно столько, сколько потребуется нам для вынесения вердикта и ТОЧКА!". вот еще на, допингисты и читеры будут указывать анти-допингу как им наиболее удобно и выгодно, и в какой срок те должны уложиться. наглость - второе счастье, но всему есть свой предел. а Кейхиллу тоже не сидится сейчас спокойно, аж за 15 тыс. километров в Бухарест летает, "поддержать" якобы!
Что за чушь я сейчас прочитал? ((
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий