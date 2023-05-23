Халеп о том, что ITIA переносит слушание по ее допинговому делу: «Когда это закончится?»
Симона Халеп заявила, что ITIA мешает своевременному рассмотрению ее допингового дела.
На прошлой неделе стало известно, что румынка обвиняется в еще одном нарушении антидопинговых правил.
Изначально слушание должно было состояться 28 февраля, но потом его перенесли на 23 марта, а позднее на 28 мая. Новая дата слушания пока не объявлена.
«Я в очередной раз крайне шокирована и разочарована отношением к себе со стороны ITIA.
В то время как три дня назад ITIA через своего представителя Николь Сапстед заявила, что открыта к своевременному и эффективному сотрудничеству, трибунал уже в третий раз перенес слушание по моему делу.
Публично они заявляют одно, а в частном порядке действуют совсем по-другому. Я неоднократно просила провести слушание, а они постоянно его переносят.
Когда это закончится? Я еще раз задаю этот вопрос. Я имею право на оперативное слушание. Подобные действия ITIA нарушают мои права», – сказано в заявлении Халеп.
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Надеюсь, конечно, что оправдают, но врядли она уже выступит на том же уровне, слишком затянулся простой.
P.S. (оффотоп) Это только в фильмах вроде недавно вышедшего Крида-3, человек может 20-25 лет не выходить на ринг, а затем стать ЧМ в тяжёлом весе. Фантастика.