Муратоглу о допинговом деле Халеп: «Я прошу ITIA прекратить это немыслимое преследование и перестать постоянно откладывать слушание»

Теги допинг WTA Симона Халеп Патрик Муратоглу Теннис

Тренер Патрик Муратоглу отреагировал на новые обвинения в допинговом деле Симоны Халеп.

«Прежде всего, хочу сказать, что я планировал воздержаться от публичных комментариев по делу Симоны Халеп, поскольку искренне верил, что ITIA проведет справедливое расследование и установит истину. Сейчас я в этом не уверен, и меня это беспокоит, поэтому в итоге я решил написать несколько слов.

Мне посчастливилось познакомиться с Симоной Халеп в апреле 2022 года, и с тех пор мы сотрудничаем. Я хочу сказать несколько слов о ней для тех, кто с ней не знаком: Симона оказалась необыкновенным человеком. Она добрая, приветливая, не склонна к агрессии и никому не завидует.

Всю свою жизнь она посвятила теннису. Это ее страсть с детства. Не ее отца, не ее матери, а только ее. Это свидетельство того, что она получила лучшее воспитание, основанное на чрезвычайно сильных ценностях, которые она хранит в себе.

Ее честность и порядочность не вызывают сомнений. Я знаю, что она НИКОГДА бы не сделала ничего запрещенного.

Теннисный мир очень активно ее поддерживает, потому что люди, которые ее знают, убеждены, что она никогда бы не сделала того, в чем ее обвиняют.

Я поддерживал ее с самого дня, когда ITIA выдвинула обвинение, и буду поддерживать ее каждый день в борьбе за правду.

Для начала я хочу сказать, что я активный сторонник чистого спорта. Я считаю, что теннису нужна антидопинговая система, способная отслеживать мошенников.

С учетом этого меня крайне шокирует то, как ведется это дело. Я думал, что цель ITIA – установить истину, но они явно пытаются доказать ее вину, несмотря на то, что в декабре 2022 года она смогла предъявить многочисленные доказательства своей невиновности...

Последнее обвинение, полученное ею [в пятницу] и напрямую связанное с первым делом, – это лишь трактовка ее паспорта крови. Иными словами, ITIA не обнаружила в ее крови никакого запрещенного вещества, а просто заявила, что показатели ее крови «подозрительны».

Известные эксперты, проводившие проверку, установили, что это утверждение совершенно неверно и является предвзятой трактовкой, а показатели ее крови полностью в норме.

Симона ясно дала понять, что не просит какого-то особого отношения, а требует применения правил, которые гласят, что она имеет право на рассмотрение дела независимым трибуналом.

Именно поэтому я прошу ITIA прекратить это немыслимое преследование и перестать постоянно откладывать слушание, которое должно было состояться в феврале, а теперь запланировано на конец мая».

Халеп обвиняется в еще одном нарушении антидопинговых правил

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

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43 комментария

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Typizza
"Я активный сторонник чистого спорта!" - сказал бывший тренер Серены Уильямс и Симоны Халеп.
+57
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+52
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Hardy
теннисный мир её "поддерживает", потому что она типа всем подружка, Шарапову за меньшее заклевали беспощадно, зависть она такая - спонсоры, титулы, красота, да ещё не хотела со всеми лыбиться и рассказывать о "дружбе")
+55
-5
+50
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Welshman09
А прекратить немыслимую травлю некоторыми коллегами по цеху и всевозможной околотеннисной шушерой уже отбывшей наказание Марии Шараповой что-то вроде не просил наш "добрейший" Патрик, или как? Все эти бесконечные словесные петиции с требованиями не давать Марии WC на турниры, не ставить на какие-то корты, не приглашать на церемонии жеребьёвки...

Причём в случае Шараповой речь то идёт о практически высосанном из пальца "допинговом" деле! Мария по незнанию приняла безобидный кардиопротектор всего на 3-й неделе после его включения в стоп-лист WADA по рекомендации USADA, разумеется, безо всяких доказательств PED (Performance Enhancing Drug) свойств этого вещества, а так в качекстве ловушки для спортсменов из РФ под ОИ-2016. Даже сам создатель мельдония, вполне себе гражданин входящей в ЕС и НАТО страны, отрицал малейшие возможные PED-свойства этого вещества, а он — лицо совершенно не заинтересованное!
+26
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+24
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Hardy
Ответ justinefan
У красивых и успешных девушек не бывает настоящих подруг, это женская сущность, мало кто захочет быть в роли «страшненький подружки» , да и Марии это не нужно было, она одинокая волчица, сигма женщина.
вот именно, но ей это не простили. в итоге две сами попались на реальном допинге - Эррани, Халеп. Бушар вообще наверное уже больше эскортница, чем теннисистка, Младенович сгинула. как тут не поверить в карму)
+31
-8
+23
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Другая_
Ну раз добрая и приветливая, значит точно не виновата. Допинг употребляют же только злые и недовольные.
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Egor Egor
начала сотрудничать с муратоглу и начались проблемы с допингом...
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-1
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Antonbezb
А помните как Шарапову гнобили за мельдоний?
+17
0
+17
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Другая_
Ответ Hardy
теннисный мир её "поддерживает", потому что она типа всем подружка, Шарапову за меньшее заклевали беспощадно, зависть она такая - спонсоры, титулы, красота, да ещё не хотела со всеми лыбиться и рассказывать о "дружбе")
Симона добрая и милая, поэтому все знают, что она невиновна. А Шарапова с нами не дружила, поэтому все знают, что она виновна. Вот и всё правосудие. Бычкова хорошо про это всё тогда написала.
+18
-3
+15
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imaxim
Муратоглу защищает кровяную допингистку?) какое лицемерие
+19
-6
+13
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justinefan
Ответ imaxim
Муратоглу защищает кровяную допингистку?) какое лицемерие
Я бы на месте Руне или кого он там ещё тренирует подальше бы от этого муратоглы держался. Репутация у него всегда была так себе, еще и допинговые дело у подопечной и так рьяно защищает ее..
+15
-2
+13
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Генадий Адамов
Братья Уильямс, это тоже его рук дело, как бы Рунета не подсадил
+12
-2
+10
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Hardy
очевидно, что там история не на один месяц, и не факт, что ещё все раскопали. почему они должны торопиться? с учётом проблем с биопаспортом, ни о каком оправдании и речь быть не может.
+11
-3
+8
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Hardy
Ответ imaxim
Не сомневаюсь что Серена всю карьеру на допинге. Но думаю, что у неё на все есть ТИ
Патрик видимо думал, что с Симоной тоже прокатит, но не учёл, что это все же разные величины)
+9
-1
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Hardy
Ответ imaxim
Муратоглу защищает кровяную допингистку?) какое лицемерие
вообще стоит к нему присмотреться, а там и до крошки Си рукой подать)
+10
-2
+8
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imaxim
Ответ Hardy
вообще стоит к нему присмотреться, а там и до крошки Си рукой подать)
Не сомневаюсь что Серена всю карьеру на допинге. Но думаю, что у неё на все есть ТИ
+8
-1
+7
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justinefan
Ответ Hardy
теннисный мир её "поддерживает", потому что она типа всем подружка, Шарапову за меньшее заклевали беспощадно, зависть она такая - спонсоры, титулы, красота, да ещё не хотела со всеми лыбиться и рассказывать о "дружбе")
У красивых и успешных девушек не бывает настоящих подруг, это женская сущность, мало кто захочет быть в роли «страшненький подружки» , да и Марии это не нужно было, она одинокая волчица, сигма женщина.
+15
-9
+6
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Luis Bovleck
Ответ SvK7
Не ожидала от Муратоглу такого резкого заявления в защиту Симоны. Думала в сторонке отсидится. Но то, что первыми на этой ветке отметится стадо шарофанов было точно понятно. Забавно наблюдать как у них до сих пор полыхает)) Сколько времени прошло, а они как тогда на всех кидались, так и сейчас. Причем по Халеп ещё и вердикта нет, в отличие от Шараповой, но они уже всё точно знают - Халеп допингистка, а их Мафенька невинная жертва. Ещё и Серене заодно досталось ни с того ни с сего. Ну это старая боль)). Фас! минусуйте))
не беспокойся, получит твоя Халеп свой вердикт и свой срок тоже, детскими оправданиями и лапшой на уши не отвертится. ты лучше смотри чтобы на твою Сирену с Патриком не вышли. один раз Билли Джин сиренин зад уже спасла в 2011, когда она, "нашпигованная", пряталась от допинг-офицера, позвонили, перезвонили там "наверху", и офицер внезапно ушел! чего эти анти-допингеры никогда не делают пока не получат свои пробы! это не протокол. они могут у тебя сутками дома болтаться, но анализы ты должен сдать, тогда они уйдут. или будут тебя преследовать где ты находишься и прячешься, но все равно получат своё, они достанут тебя хоть из под земли. а тут на тебе, волшебство, допинг офицер просто поворачивается и уходит! вау! да что вы говорите! сказки Венского леса! так что тихо молчите в платочек, сиренино войско, не вам говорить!
+9
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+6
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Luis Bovleck
что-то он, обычно вечно гордый и невозмутимый свадебный генерал, не на шутку развнервничался из-за Халеп. с чего бы это? нетипично совсем для него! дело тут явно темное. и Кейхилл тоже ездил к ней в Румынию из далекой Австралии, якобы "просто поддержать". но поддержать можно и за 15 тысяч километров. я думаю, оба "обрабатывали" Симо, чтобы чего про них не ляпнула на допросах, учили что и как говорить надо, "всё отрицай, прикидывайся белой овечкой". оказывается, Шараповой надо было не честно признаваться в употреблении как она сделала, а давить на "жертву преследования", на несправедливость, на таблетки родственника (как Эррани). и тогда всё шито-крыто!
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Другая_
Ответ Darhan Kenzhalin
Господи что ты несёшь?! Как по мне Халеп симпатичнее гораздо Шараповой, уж явно не выглядит страшной в сопоставлении. И да, Халеп гораздо больше заработала призовых. С чего бы другим завидовать Шараповой, а не Халеп?
Гораздо больше призовых?) Халеп заработала всего на 2 миллиона призовых больше и то потому что она младше и суммы со временем увеличивались. А теперь давайте посчитаем сколько Шарапова заработала всего)

И речь то в комменте не о том, что конкретно Халеп завидует, а о том, что говорили остальные, не заработавшие и не выигравшие.
+7
-1
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Hardy
Ответ ivan 07
Она сама созналась , что принимала допинг . Там обсуждать нечего.
вот именно, а Симона нагло отказывается раскаяться, заслуживает полной отмены
+7
-2
+5
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imaxim
Ответ SvK7
Не ожидала от Муратоглу такого резкого заявления в защиту Симоны. Думала в сторонке отсидится. Но то, что первыми на этой ветке отметится стадо шарофанов было точно понятно. Забавно наблюдать как у них до сих пор полыхает)) Сколько времени прошло, а они как тогда на всех кидались, так и сейчас. Причем по Халеп ещё и вердикта нет, в отличие от Шараповой, но они уже всё точно знают - Халеп допингистка, а их Мафенька невинная жертва. Ещё и Серене заодно досталось ни с того ни с сего. Ну это старая боль)). Фас! минусуйте))
От биопаспорта так просто не отмазаться, так что получит ваша Симона надеюсь лет так 6 за два нарушения и не выйдет на корт)
И да, сравнивать кровяной допинг и применение препарата, который только-только был запрещён - это конечно очень мощно и безусловно очень «объективно»
+6
-2
+4
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Aryna Lapko
Ответ Typizza
"Я активный сторонник чистого спорта!" - сказал бывший тренер Серены Уильямс и Симоны Халеп.
...и предложил покупать роксадустат исключительно у него)
+6
-3
+3
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Генадий Адамов
Ответ imaxim
Муратоглу защищает кровяную допингистку?) какое лицемерие
так он же и поспособствовал, наверное
+4
-2
+2
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Габриэла
Ответ Welshman09
А прекратить немыслимую травлю некоторыми коллегами по цеху и всевозможной околотеннисной шушерой уже отбывшей наказание Марии Шараповой что-то вроде не просил наш "добрейший" Патрик, или как? Все эти бесконечные словесные петиции с требованиями не давать Марии WC на турниры, не ставить на какие-то корты, не приглашать на церемонии жеребьёвки... Причём в случае Шараповой речь то идёт о практически высосанном из пальца "допинговом" деле! Мария по незнанию приняла безобидный кардиопротектор всего на 3-й неделе после его включения в стоп-лист WADA по рекомендации USADA, разумеется, безо всяких доказательств PED (Performance Enhancing Drug) свойств этого вещества, а так в качекстве ловушки для спортсменов из РФ под ОИ-2016. Даже сам создатель мельдония, вполне себе гражданин входящей в ЕС и НАТО страны, отрицал малейшие возможные PED-свойства этого вещества, а он — лицо совершенно не заинтересованное!
Все так и есть... спасибо. у Маши не только по незнанию, но и по невнимательности ее и всей команды. Симу помним в то время.
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imaxim
Ответ Darhan Kenzhalin
По каким достижениям? Да на 2 титула БШ больше, но Халеп так же была 1 ракеткой, также выигрывала Уим и Ролан Гаррос. У Тима вон тоже больше титула БШ чем у Циципаса, хочешь сказать по всей дистанции он значимее Циципаса?
А что, Шарапова не была 1-й ракеткой мира? У неё нет карьерного шлема?) медали Олимпиады?)
И да, Тим значимее Циципаса
+3
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