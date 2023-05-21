Муратоглу о допинговом деле Халеп: «Я прошу ITIA прекратить это немыслимое преследование и перестать постоянно откладывать слушание»

Тренер Патрик Муратоглу отреагировал на новые обвинения в допинговом деле Симоны Халеп.

«Прежде всего, хочу сказать, что я планировал воздержаться от публичных комментариев по делу Симоны Халеп, поскольку искренне верил, что ITIA проведет справедливое расследование и установит истину. Сейчас я в этом не уверен, и меня это беспокоит, поэтому в итоге я решил написать несколько слов.

Мне посчастливилось познакомиться с Симоной Халеп в апреле 2022 года, и с тех пор мы сотрудничаем. Я хочу сказать несколько слов о ней для тех, кто с ней не знаком: Симона оказалась необыкновенным человеком. Она добрая, приветливая, не склонна к агрессии и никому не завидует.

Всю свою жизнь она посвятила теннису. Это ее страсть с детства. Не ее отца, не ее матери, а только ее. Это свидетельство того, что она получила лучшее воспитание, основанное на чрезвычайно сильных ценностях, которые она хранит в себе.

Ее честность и порядочность не вызывают сомнений. Я знаю, что она НИКОГДА бы не сделала ничего запрещенного.

Теннисный мир очень активно ее поддерживает, потому что люди, которые ее знают, убеждены, что она никогда бы не сделала того, в чем ее обвиняют.

Я поддерживал ее с самого дня, когда ITIA выдвинула обвинение, и буду поддерживать ее каждый день в борьбе за правду.

Для начала я хочу сказать, что я активный сторонник чистого спорта. Я считаю, что теннису нужна антидопинговая система, способная отслеживать мошенников.

С учетом этого меня крайне шокирует то, как ведется это дело. Я думал, что цель ITIA – установить истину, но они явно пытаются доказать ее вину, несмотря на то, что в декабре 2022 года она смогла предъявить многочисленные доказательства своей невиновности...

Последнее обвинение, полученное ею [в пятницу] и напрямую связанное с первым делом, – это лишь трактовка ее паспорта крови. Иными словами, ITIA не обнаружила в ее крови никакого запрещенного вещества, а просто заявила, что показатели ее крови «подозрительны».

Известные эксперты, проводившие проверку, установили, что это утверждение совершенно неверно и является предвзятой трактовкой, а показатели ее крови полностью в норме.

Симона ясно дала понять, что не просит какого-то особого отношения, а требует применения правил, которые гласят, что она имеет право на рассмотрение дела независимым трибуналом.

Именно поэтому я прошу ITIA прекратить это немыслимое преследование и перестать постоянно откладывать слушание, которое должно было состояться в феврале, а теперь запланировано на конец мая».

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