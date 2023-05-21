Муратоглу о допинговом деле Халеп: «Я прошу ITIA прекратить это немыслимое преследование и перестать постоянно откладывать слушание»
Тренер Патрик Муратоглу отреагировал на новые обвинения в допинговом деле Симоны Халеп.
«Прежде всего, хочу сказать, что я планировал воздержаться от публичных комментариев по делу Симоны Халеп, поскольку искренне верил, что ITIA проведет справедливое расследование и установит истину. Сейчас я в этом не уверен, и меня это беспокоит, поэтому в итоге я решил написать несколько слов.
Мне посчастливилось познакомиться с Симоной Халеп в апреле 2022 года, и с тех пор мы сотрудничаем. Я хочу сказать несколько слов о ней для тех, кто с ней не знаком: Симона оказалась необыкновенным человеком. Она добрая, приветливая, не склонна к агрессии и никому не завидует.
Всю свою жизнь она посвятила теннису. Это ее страсть с детства. Не ее отца, не ее матери, а только ее. Это свидетельство того, что она получила лучшее воспитание, основанное на чрезвычайно сильных ценностях, которые она хранит в себе.
Ее честность и порядочность не вызывают сомнений. Я знаю, что она НИКОГДА бы не сделала ничего запрещенного.
Теннисный мир очень активно ее поддерживает, потому что люди, которые ее знают, убеждены, что она никогда бы не сделала того, в чем ее обвиняют.
Я поддерживал ее с самого дня, когда ITIA выдвинула обвинение, и буду поддерживать ее каждый день в борьбе за правду.
Для начала я хочу сказать, что я активный сторонник чистого спорта. Я считаю, что теннису нужна антидопинговая система, способная отслеживать мошенников.
С учетом этого меня крайне шокирует то, как ведется это дело. Я думал, что цель ITIA – установить истину, но они явно пытаются доказать ее вину, несмотря на то, что в декабре 2022 года она смогла предъявить многочисленные доказательства своей невиновности...
Последнее обвинение, полученное ею [в пятницу] и напрямую связанное с первым делом, – это лишь трактовка ее паспорта крови. Иными словами, ITIA не обнаружила в ее крови никакого запрещенного вещества, а просто заявила, что показатели ее крови «подозрительны».
Известные эксперты, проводившие проверку, установили, что это утверждение совершенно неверно и является предвзятой трактовкой, а показатели ее крови полностью в норме.
Симона ясно дала понять, что не просит какого-то особого отношения, а требует применения правил, которые гласят, что она имеет право на рассмотрение дела независимым трибуналом.
Именно поэтому я прошу ITIA прекратить это немыслимое преследование и перестать постоянно откладывать слушание, которое должно было состояться в феврале, а теперь запланировано на конец мая».
Халеп обвиняется в еще одном нарушении антидопинговых правил
Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать
Причём в случае Шараповой речь то идёт о практически высосанном из пальца "допинговом" деле! Мария по незнанию приняла безобидный кардиопротектор всего на 3-й неделе после его включения в стоп-лист WADA по рекомендации USADA, разумеется, безо всяких доказательств PED (Performance Enhancing Drug) свойств этого вещества, а так в качекстве ловушки для спортсменов из РФ под ОИ-2016. Даже сам создатель мельдония, вполне себе гражданин входящей в ЕС и НАТО страны, отрицал малейшие возможные PED-свойства этого вещества, а он — лицо совершенно не заинтересованное!
И речь то в комменте не о том, что конкретно Халеп завидует, а о том, что говорили остальные, не заработавшие и не выигравшие.
И да, сравнивать кровяной допинг и применение препарата, который только-только был запрещён - это конечно очень мощно и безусловно очень «объективно»
И да, Тим значимее Циципаса