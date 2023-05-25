Халеп о допинговом деле: «Они не только убивают мою репутацию, но и меня как профессиональную теннисистку»

Теги допинг Симона Халеп ITF Теннис

Симона Халеп выступила с новым заявлением о своем допинговом деле. Недавно ей выдвинули второе обвинение.

«Сегодня я снова разочарована. ITF и ITIA уже третий раз отложили мое слушание на месяц.

Я с октября жду возможности предстать перед судом. В декабре благодаря экспертам мне наконец удалось показать, что большая часть добавки, которую я использовала, была загрязнена – и это привело к положительному тесту.

Как и допускают антидопинговое правило, я запросила быстрое слушание. Это мое право, это прописано в правилах.

К сожалению, ITF (ITIA) уже три раза отложила мое слушание.

Мне отказали в праве предстать перед независимым трибуналом.

И уже 8 месяцев не дают возможности участвовать в турнирах.

Теперь я точно пропущу Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон». Не говоря уже о том, что я потеряю все очки и рейтинг.

Они не только убивают мою репутацию, но и меня как профессиональную теннисистку. И я уже не говорю о последствиях для моего психического здоровья.

Неуважение к правилам о быстром слушании со стороны ITF (ITIA) настолько неуважительно, что у меня даже нет слов...

«Задержка правосудия – это отказ в правосудии».

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10 комментариев

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mrs Bennet
Ну да, обидно. А как в других камни бросать было легко и не думалось про убитую репутацию и медленный суд.Эх, Сима..
+23
-3
+20
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LONDON-TOWN
Экспертам удалось показать, что большая часть добавки, которую я использовала, была допингом

Правильнее так будет :)
+10
-2
+8
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Lada_ok
На нашу Машу нечего было наезжать... Бог ш льму метит...
+10
-2
+8
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Тимур Лисичкин
Как же это справедливо
+10
-3
+7
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sfilatov13
пока сам не попадешь в жернова системы, не поймешь, что не каждый кто в тюрьме тот преступник. не знаю как в случае с Симоной, но врачи-гематологи утверждают, что изменения в биологическом паспорте на которые опираются в антидопинговых организациях не всегда являются следствием употребления допинга. так же как и многие врачи отрицают, что мельдоний как-либо влияет на спортивные результаты. ну а то, что допинг может попасть случайно, это давно известный факт, там реально огромный список запрещённых препаратов, которые на непрофессиональный взгляд могут показаться абсолютно безопасными. поэтому Симоне стоило быть осторожней в высказываниях в своё время, как, собственно, и нам сейчас
+5
0
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Galym1968
Cима, расскажи о своих проблемах Камиле Валиевой))
+6
-3
+3
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Aryna Lapko
За попытку оказать давление на ИТФ ее следует дисквалифицировать на 8 лет с конфискацией имущества) но что-то мне подсказывает отмажется Тушкан)
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Sincere
шарафаны, сменили бы уже пластинку. примитивы
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Sincere
Ответ Galym1968
Cима, расскажи о своих проблемах Камиле Валиевой))
скорее пусть Валиева расскажет Халеп - как попасться на запрещенке, но при этом не быть отстраненной от профессии и продолжать выступать наравне со всеми остальными)
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Лёля Иванова
Ответ Aryna Lapko
За попытку оказать давление на ИТФ ее следует дисквалифицировать на 8 лет с конфискацией имущества) но что-то мне подсказывает отмажется Тушкан)
Пока будет отмазываться, форму растеряет как и очки в рейтинге)) обратно уже подняться не сможет, чай ей не 16ть.
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