Халеп о допинговом деле: «Они не только убивают мою репутацию, но и меня как профессиональную теннисистку»
Симона Халеп выступила с новым заявлением о своем допинговом деле. Недавно ей выдвинули второе обвинение.
«Сегодня я снова разочарована. ITF и ITIA уже третий раз отложили мое слушание на месяц.
Я с октября жду возможности предстать перед судом. В декабре благодаря экспертам мне наконец удалось показать, что большая часть добавки, которую я использовала, была загрязнена – и это привело к положительному тесту.
Как и допускают антидопинговое правило, я запросила быстрое слушание. Это мое право, это прописано в правилах.
К сожалению, ITF (ITIA) уже три раза отложила мое слушание.
Мне отказали в праве предстать перед независимым трибуналом.
И уже 8 месяцев не дают возможности участвовать в турнирах.
Теперь я точно пропущу Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон». Не говоря уже о том, что я потеряю все очки и рейтинг.
Они не только убивают мою репутацию, но и меня как профессиональную теннисистку. И я уже не говорю о последствиях для моего психического здоровья.
Неуважение к правилам о быстром слушании со стороны ITF (ITIA) настолько неуважительно, что у меня даже нет слов...
«Задержка правосудия – это отказ в правосудии».
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