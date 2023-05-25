Халеп о допинговом деле: «Они не только убивают мою репутацию, но и меня как профессиональную теннисистку»

выступила с новым заявлением о своем допинговом деле. Недавно ей выдвинули второе обвинение.

«Сегодня я снова разочарована. и ITIA уже третий раз отложили мое слушание на месяц.

Я с октября жду возможности предстать перед судом. В декабре благодаря экспертам мне наконец удалось показать, что большая часть добавки, которую я использовала, была загрязнена – и это привело к положительному тесту.

Как и допускают антидопинговое правило, я запросила быстрое слушание. Это мое право, это прописано в правилах.

К сожалению, ITF (ITIA) уже три раза отложила мое слушание.

Мне отказали в праве предстать перед независимым трибуналом.

И уже 8 месяцев не дают возможности участвовать в турнирах.

Теперь я точно пропущу , « » и « ». Не говоря уже о том, что я потеряю все очки и рейтинг.

Они не только убивают мою репутацию, но и меня как профессиональную теннисистку. И я уже не говорю о последствиях для моего психического здоровья.

Неуважение к правилам о быстром слушании со стороны ITF (ITIA) настолько неуважительно, что у меня даже нет слов...

«Задержка правосудия – это отказ в правосудии».

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