Муратоглу о допинговом деле Халеп: «А где люди, которые на самом деле принимают допинг? По-прежнему играют»

Теги допинг WTA Симона Халеп ITF Патрик Муратоглу Теннис

Патрик Муратоглу, бывший тренер Симоны Халеп, прокомментировал допинговое дело румынки.

«ITF продолжает ужасно себя вести. Это просто позор нашего спорта!»

Его спросили, зачем ITF так ведет дело Халеп, на что он ответил:

«Наверное, они хотят показать, что чего-то стоят. Большинство игроков, сдавших положительные тесты за последний год, были жертвами загрязнения.

А где люди, которые на самом деле принимают допинг? По-прежнему играют».

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13 комментариев

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ekaterina_)))
Да, ток Шарапова реально принимала, а остальные случайно, по незнанию и тд.
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+22
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Hardy
Серена вроде закончила, тоже твоя подопечная, кстати
+25
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nmnackjbxkasbk
Имена в студию.
+16
-1
+15
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Aryna Lapko
А откуда ты их знаешь? Сам снабжал?)
+13
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MUthebest
Жертвы загрязнения, как удобно
+5
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knzhnmdscj
Детский сад от Муратоглу :)) «а та девочка тоже так сделала, почему ей можно, а мне нет»?
Как-то аргумент у него неубедительно выглядит. Звучит, словно он говорит: да, Халеп принимает допинг, но только потому, что так вообще-то делают все остальные! :)
+4
-1
+3
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Денис Каменев
Не назовёт никого, иначе придётся доказывать, а в итоге окажется, что у всех есть справки с ТИ.... Надаль в финале Австралиан опен, был никакой, потом удалился с корта и через 30 минут стал молодым и задорным. Я прекрасно понимаю, что он легенда и его никто не тронет, да и с его травмами, врачи столько официально выписали, что позволило держаться до этого года. На западе вообще очень легко получить много препаратов, если ты свой, а типа допинг, можно поискать у не своих...
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imaxim
То есть кровяная допингистка Халеп нарушала случайно?)
+2
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S.Graf
Ответ Денис Каменев
Не назовёт никого, иначе придётся доказывать, а в итоге окажется, что у всех есть справки с ТИ.... Надаль в финале Австралиан опен, был никакой, потом удалился с корта и через 30 минут стал молодым и задорным. Я прекрасно понимаю, что он легенда и его никто не тронет, да и с его травмами, врачи столько официально выписали, что позволило держаться до этого года. На западе вообще очень легко получить много препаратов, если ты свой, а типа допинг, можно поискать у не своих...
В подтрибунке - это что.
А вот в финале РГ против Тима, после проигранного 2го сета, Рафик закинулся прямо на корте.
Ну, а про свои волшебные "уколы в нерв" он и сам вещал на весь мир.
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