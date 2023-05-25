Муратоглу о допинговом деле Халеп: «А где люди, которые на самом деле принимают допинг? По-прежнему играют»
Патрик Муратоглу, бывший тренер Симоны Халеп, прокомментировал допинговое дело румынки.
«ITF продолжает ужасно себя вести. Это просто позор нашего спорта!»
Его спросили, зачем ITF так ведет дело Халеп, на что он ответил:
«Наверное, они хотят показать, что чего-то стоят. Большинство игроков, сдавших положительные тесты за последний год, были жертвами загрязнения.
А где люди, которые на самом деле принимают допинг? По-прежнему играют».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Как-то аргумент у него неубедительно выглядит. Звучит, словно он говорит: да, Халеп принимает допинг, но только потому, что так вообще-то делают все остальные! :)
А вот в финале РГ против Тима, после проигранного 2го сета, Рафик закинулся прямо на корте.
Ну, а про свои волшебные "уколы в нерв" он и сам вещал на весь мир.