Муратоглу о допинговом деле Халеп: «А где люди, которые на самом деле принимают допинг? По-прежнему играют»

Патрик Муратоглу, бывший тренер , прокомментировал допинговое дело румынки.

« продолжает ужасно себя вести. Это просто позор нашего спорта!»

Его спросили, зачем ITF так ведет дело Халеп, на что он ответил:

«Наверное, они хотят показать, что чего-то стоят. Большинство игроков, сдавших положительные тесты за последний год, были жертвами загрязнения.

А где люди, которые на самом деле принимают допинг? По-прежнему играют».

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