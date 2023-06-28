Эрика Андреева о прорыве Мирры: «Если любить теннис так же сильно, как она, просто невозможно не достичь хороших результатов»

Теги WTA Эрика Андреева Мирра Андреева Теннис

Эрика Андреева высказалась о прорыве младшей сестры Мирры.

«Раньше мы играли на разных турнирах, и это было тяжело. Мы проводили вместе гораздо меньше времени, а теперь почти всегда вместе. На больших турнирах приятно собираться всей семьей.

Я наблюдаю за тем, как она меняется и растет. Думаю, она так успешно выступает благодаря работе над психологией. Она начала мыслить как взрослый человек.

Также она большой фанат тенниса, всю жизнь его смотрит. Если любить теннис так же сильно, как она, просто невозможно не достичь хороших результатов».

Мирра Андреева хочет 25 «Шлемов», но придется подождать. Почему она проиграла на «Ролан Гаррос»? И что в ее игре впечатляет?

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2 комментария

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Алекс Ну
Удачи вам обеим!
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Сергей48
Дай вам бог пронести эту любовь по жизни! И успехов! Мы следим за вами и поддерживаем 😉
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