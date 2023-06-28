Мирра Андреева о подготовке к «Уимблдону»: «Я трижды упала на первой тренировке»

16-летняя Мирра Андреева рассказала о подготовке к «Уимблдону».

До этой недели россиянка никогда не выступала на траве. Сегодня она сыграет c Клое Паке во втором круге квалификации.

«Я трижды упала на первой тренировке. Мне было довольно сложно привыкнуть к траве: другое движение, мяч отскакивает иначе, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Я стараюсь идти маленькими шагами и все еще чувствую опасность на корте. Но, как мы видим, пока все идет неплохо».

Также она объявила, что участвует в съемках второго сезона сериала Break Point.

«Мы начали работать вместе в Париже. Мне нравится внимание, которое мне уделяется. Они просто ходят за мной, не задают никаких вопросов, так что все в порядке. Я просто делаю свои дела, а они находятся рядом. Пока о них у меня сложилось хорошее впечатление».

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