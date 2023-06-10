Мирра Андреева: «На ITF всем на тебя по барабану, ты играешь на каких-то говнокортах, где мяч просто не отскакивает»

Теги WTA Дарья Касаткина Мирра Андреева Теннис

Дарья Касаткина взяла интервью у Мирры Андреевой и задала вопросы о различиях туров.

ДК: Освежи мне память, потому что я уже ничего не помню из своих юниорских лет. Разница между взрослым и юниорским «Шлемом» какая? В организации или в отношениях.

МА: Да 100% есть.

ДК: Во-первых, деньги, правильно?

МА: Естественно. Во-вторых, очков больше.

ДК: Ну это разные очки.

МА: В-третьих, на юниорах можно прошляпить пару геймов и все равно знать то, что ты выиграешь, потому что разницу видно сразу в уровне. А тут ни хрена не видно. Тут только если ты из себя выпрыгнешь на все сто, тогда только ты выиграешь.

ДК: На самом деле так кажется – поначалу особенно. Потом все равно чуть-чуть видно, что некоторые матчи можно чисто на характере тоже выцепить.

Я спрашивала у Насти Павлюченковой, она, значит, с WTA перепрыгнула в ITF и вернулась. Она мне при личной беседе разницу рассказала, но нельзя ее озвучивать (смеется), что она там делала. Я хочу у тебя спросить про разницу в организации ITF и WTA, не будем брать «Шлемы», потому что это отдельная тема.

МА: Да в ITF всем на тебя наплевать. Я грамотно буду говорить, да...

ДК: Могла сказать «насрать», я понимаю, что ты имела в виду.

МА: Я все-таки попаду в интернет, так что нужно себя сдерживать. Но на ITF всем на тебя по барабану, ты играешь на каких-то говнокортах, где мяч просто не отскакивает. И если начинаешь жаловаться, они еще тебя говном польют: «Что ты тут такой выделываешься? Играй давай». А тут все тебя, извиняюсь, облизывают, так все четенько, так все хорошо, – рассказала Андреева во влоге Касаткиной и Натальи Забияко.

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18 комментариев

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armmaster
На "насрать", значит, сдержалась, а как "говнокорты", так прямым текстом!😆😆😆
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+26
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goodloser
Турниры бывают разные. На некоторых действительно корты скверные и/или (редко) отношение к тебе наплевательское. Но на большинстве турниров ITF корты, пусть не идеальные, если это грунт или трава, но нормальные, и организовано всё чётко.
+8
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+8
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justbored
Норм. А то от этого слащаво-сентиментального восприятия как юного невинного небесного создания начинало подташнивать.
+9
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+6
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Angry_bear
Ого, у ангелочка зубки прорезались?!...))) "г0внокорты", ага))
+6
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+4
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Welshman09
Вот этот выпуск влога "Забияко & Касаткина" (если может быть кто не знает):

https://youtu.be/3L6vt94ZHL0
+5
-1
+4
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Евгений Фабиянчук
вы само вью гляньте, она это на позитиве говорит, без к-л высокомерия
+4
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Anouck
Ответ Nikolay Stavrogin
Сейчас флажки заминусуют) Они таких "облизывают", только не понятно, почему) Рабский ген видимо, восхищаться богатыми высокомерными соотечественниками
Ну, Даша не из богатых. А по виду была согласна с утверждением. Что до Мирры, то она ляпнула всё это совершенно зря. Выразилась бы корректнее - смотрелось бы как нормальная критика, а так очень сильно рискует уничтожить тщательно выстраиваемый вокруг неё в зарубежных СМИ имидж. Интересно, что ей после этой выходки скажут в IMG... Наверняка им это переведут. Будет уроком. Не такую искренность эти ребята надеялись лицезреть в интервью, как мне кажется. А могла иметь фанбазу не хуже, чем у Шараповой...судя по количеству и самому содержанию комментариев иностранцев под прессухами.
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antonanton_
Ответ Angry_bear
Ого, у ангелочка зубки прорезались?!...))) "г0внокорты", ага))
Она вроде изначально ангелочком не была, там на корте пару раз пожестче слова звучали)
+4
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Додик Аксель
Лексика у девчат для большего просмотра в интернете. Не всё в этой жизни измеряется деньгами.
+3
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hibou
Че все докопались до 16ти летней девченки? Она профессиональная спортсменка, а не интеллигентный филолог с докторский степенью. В IMG ей объяснят, как выражения подбирать. Я знаю много докторов наук и профессоров, у которых родной язык - обсценный. Но у них хватает интеллекта публично разговаривать на нормальном русском, английском, французском. Так что ничего страшного.
+2
-1
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