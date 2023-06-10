Мирра Андреева: «На ITF всем на тебя по барабану, ты играешь на каких-то говнокортах, где мяч просто не отскакивает»

взяла интервью у и задала вопросы о различиях туров.

ДК: Освежи мне память, потому что я уже ничего не помню из своих юниорских лет. Разница между взрослым и юниорским «Шлемом» какая? В организации или в отношениях.

МА: Да 100% есть.

ДК: Во-первых, деньги, правильно?

МА: Естественно. Во-вторых, очков больше.

ДК: Ну это разные очки.

МА: В-третьих, на юниорах можно прошляпить пару геймов и все равно знать то, что ты выиграешь, потому что разницу видно сразу в уровне. А тут ни хрена не видно. Тут только если ты из себя выпрыгнешь на все сто, тогда только ты выиграешь.

ДК: На самом деле так кажется – поначалу особенно. Потом все равно чуть-чуть видно, что некоторые матчи можно чисто на характере тоже выцепить.

Я спрашивала у Насти Павлюченковой, она, значит, с WTA перепрыгнула в ITF и вернулась. Она мне при личной беседе разницу рассказала, но нельзя ее озвучивать (смеется), что она там делала. Я хочу у тебя спросить про разницу в организации ITF и , не будем брать «Шлемы», потому что это отдельная тема.

МА: Да в ITF всем на тебя наплевать. Я грамотно буду говорить, да...

ДК: Могла сказать «насрать», я понимаю, что ты имела в виду.

МА: Я все-таки попаду в интернет, так что нужно себя сдерживать. Но на ITF всем на тебя по барабану, ты играешь на каких-то говнокортах, где мяч просто не отскакивает. И если начинаешь жаловаться, они еще тебя говном польют: «Что ты тут такой выделываешься? Играй давай». А тут все тебя, извиняюсь, облизывают, так все четенько, так все хорошо, – рассказала Андреева во влоге Касаткиной и Натальи Забияко.

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