Мирра Андреева о повышенном внимании к ее возрасту: «Я на это не реагирую. Люди могут писать и говорить что хотят, я в это особо не вникаю»

Теги Уимблдон WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева ждет возможности впервые выступить на траве.

– Как вы думаете, какое покрытие будет вашим любимым? Если вы все-таки попадете на «Уимблдон», насколько вам хочется сыграть на траве?

– У меня нет любимого покрытия, потому что когда я играю на харде, то скучаю по грунту, а когда я играю на грунте, то скучаю по харду. Поэтому я не могу сказать, какое покрытие мое любимое.

Я еще не играла на траве. Это может быть мой первый раз. Я очень жду, потому что никогда не пробовал. Если я смогу поехать, посмотрим, что получится.

– Коко [Гауфф] говорила о возрасте и о том, что ее раздражает, что все говорят о ее возрасте, что ей 19. Вас раздражает, когда люди упоминают, что вам 16, ваш прорыв, или вам это нравится? Как вы реагируете?

– Я на это не реагирую. Люди могут писать и говорить что хотят, я в это особо не вникаю. Меня окружают правильные люди, и я об этом не думаю. Так что пусть пишут что хотят. Мне все равно (улыбается).

Мирра Андреева хочет 25 «Шлемов», но придется подождать. Почему она проиграла на «Ролан Гаррос»? И что в ее игре впечатляет?

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2 комментария

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Кирилл Павлюченко
Как говорится:"Юность - это такой недостаток, который быстро проходит."
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Vale1
Ответ Кирилл Павлюченко
Как говорится:"Юность - это такой недостаток, который быстро проходит."
К сожалению или к счастью...
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