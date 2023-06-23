Баутиста-Агут о победе над Медведевым: «Я знаю, что в теннисе бывает очень трудно, но сегодня было заметно, что я много работаю»

Теги ATP Роберто Баутиста-Агут Даниил Медведев Теннис

Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Галле.

Матч закончился со счетом 7:5, 7:6(3).

«Чтобы победить Даниила на этом корте, нужно очень хорошо играть. В этом году я несколько месяцев не очень хорошо себя чувствовал, но продолжал упорно работать. Я знаю, что в теннисе бывает очень трудно, но сегодня было заметно, что я много работаю. Были заметны многие аспекты, над которыми я работал, и я очень рад, потому что играл в очень хороший теннис.

Мне кажется, я хорошо умею двигаться на траве, я быстрый. У меня плоские удары, и самое главное, что мне нравится играть на этом покрытии».

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