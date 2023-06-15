Циципас об отношениях с Бадосой: «Ты думаешь, что найдешь счастье где-то на другом конце света, но иногда оно прямо перед тобой»

Теги ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал об отношениях с Паулой Бадосой.

«Да, мы с Паулой пара. Но не только. Мы родственные души. Думаю, именно так нас стоит называть. Очень сложно найти свою вторую половинку. Если вы спросите Паулу, она скажет то же самое.

Забавно, как устроен мир. В своей жизни я встречал много женщин, но никогда не чувствовал такого влечения, не видел столько красоты и так сильно не интересовался какой-либо женщиной. Я сказал об этом Пауле, и она сказала, что это взаимно. Я был очень счастлив это услышать.

Мы на одной волне, это духовная связь. Мы хорошо ладим, дарим друг другу хорошее настроение. Редко удается подобное испытать. Когда ты постоянно путешествуешь, то очень в этом нуждаешься.

Ты думаешь, что найдешь счастье где-то на другом конце света, но иногда оно прямо перед тобой».

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13 комментариев

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Tarkovski
Так-так, Степка под влиянием любовных гормонов, обычное дело) Посмотрим, что будет говорить через год)
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Евгений Фабиянчук
Ответ Хозяин патриотов
Уверен, что патлатый даже стесняется ей в глаза посмотреть и боится предложить выпить кофе. Небось, перед тем как пойти на свидание, разговаривает с зеркалом, представляя, что там Паула, чтобы совсем не облажаться на встрече. Что Бадоса в нем нашла...
ты тут давай не рассуждай, а расскажи, когда подерешься с ним наконец!
+5
0
+5
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Sawka-promakawka
Паула совсем недавно своего бывшего считала родственной душой) как бы не разбила сердце Степе 🤔
+3
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Павел Судаков
Степкины цитаты с волками)
+2
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Евгений Фабиянчук
без иронии - всего хорошего им, но в случае расставания будет, конечно, "забавно" всё это читать
+1
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Sincere
Ответ Хозяин патриотов
Уверен, что патлатый даже стесняется ей в глаза посмотреть и боится предложить выпить кофе. Небось, перед тем как пойти на свидание, разговаривает с зеркалом, представляя, что там Паула, чтобы совсем не облажаться на встрече. Что Бадоса в нем нашла...
оо, наконец-то ты по данной теме высказался 😂
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Марадона курильщика
Стёпа, смотри не урони своё счастье! Раз уж поднял на такую высоту.
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sashati
"Прямо перед тобой" - рассказали бы, как да что..
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Хозяин патриотов
Ответ Евгений Фабиянчук
ты тут давай не рассуждай, а расскажи, когда подерешься с ним наконец!
Хз, надо у Хельги спросить. Мы с ней собирались, но пока у нее слишком насыщенный график - полдня возится со своими детишками в Краснодаре, полдня молится на Ноле)
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Хозяин патриотов
Ответ Sincere
оо, наконец-то ты по данной теме высказался 😂
До последнего не хотелось верить. Ждал официального подтверждения…
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Евгений Фабиянчук
Ответ Хозяин патриотов
Хз, надо у Хельги спросить. Мы с ней собирались, но пока у нее слишком насыщенный график - полдня возится со своими детишками в Краснодаре, полдня молится на Ноле)
ты себе максимально ненадежного partner in crime выбрал, конечно))
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