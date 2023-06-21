Маррей, взяв 4 гейма у Де Минаура: «Не хочу слишком много все анализировать»

Энди Маррей прокомментировал разгромное поражение от Алекса де Минаура.

В первом круге в Queen’s Club двукратный чемпион «Уимблдона» уступил 3:6, 1:6.

«После такого очень легко поддаться на чрезмерную реакцию. Я проиграл хорошему игроку – причем очень убедительно.

С другой стороны, за последние пару недель я много выиграл – хотя там соперники и были другого уровня. В Ноттингеме я не отдал ни сета. В Сербитоне отдал один сет, но уверенно держал подачу, хорошо двигался, хорошо бил по мячу. Было много положительных моментов.

Сейчас мне надо немного перезарядиться, а потом работать над игрой. Не хочу слишком много все анализировать. Конечно, кое-что я мог сделать лучше. С другой стороны, за последние пару недель я многое делал очень хорошо. Нужно просто двигаться в этом направлении. Хорошо подавать, хорошо двигаться».

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