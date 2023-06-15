Музетти о выходе в четвертьфинал в Штутгарте: «Показал, что могу играть очень, очень хорошо даже на траве»

Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Грегуаром Баррере во втором круге в Штутгарте – 6:3, 6:3. Итальянец впервые вышел в четвертьфинал на траве.

«Думаю, сегодня я сыграл действительно очень здорово. Показал, что могу играть очень, очень хорошо даже на траве. Немного удивил себя, потому что очень хорошо подавал, особенно в важные моменты

Очень рад победе, потому что Грегуар хороший игрок и опасный соперник. Мне кажется, сегодня он играл на высоком уровне».

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