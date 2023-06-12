Турсунов о разнице между мужским и женским теннисом: «Крыть тренера трехэтажным матом и потом ссылаться на женскую психику – такое невозможно оправдать»

Дмитрий Турсунов прокомментировал различия между мужским и женским теннисом.

Он был игроком топ-20 в ATP, а после карьеры стал тренером в WTA.

«Различия имеются, но они не настолько критичны. В мужском туре тоже есть разные теннисисты – как стабильные, так и не очень. Я сам был игроком с очень подвижной психикой.

Если же говорить о взаимоотношениях тренера и спортсменки, то могу лишь подчеркнуть: оправдывать свои капризы в любом случае категорически неправильно. Крыть тренера трехэтажным матом и потом ссылаться на нестабильную женскую психику – такое поведение невозможно оправдать.

Я не хочу сказать, что в отношениях между тренером и теннисисткой абсолютно недопустимы нарушения субординации. Но существуют определенные рамки, которые переступать нельзя», – приводит слова Турсунова «Коммерсант».

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