Турсунов о разнице между мужским и женским теннисом: «Крыть тренера трехэтажным матом и потом ссылаться на женскую психику – такое невозможно оправдать»

Теги Дмитрий Турсунов ATP WTA Теннис

Дмитрий Турсунов прокомментировал различия между мужским и женским теннисом.

Он был игроком топ-20 в ATP, а после карьеры стал тренером в WTA.

«Различия имеются, но они не настолько критичны. В мужском туре тоже есть разные теннисисты – как стабильные, так и не очень. Я сам был игроком с очень подвижной психикой.

Если же говорить о взаимоотношениях тренера и спортсменки, то могу лишь подчеркнуть: оправдывать свои капризы в любом случае категорически неправильно. Крыть тренера трехэтажным матом и потом ссылаться на нестабильную женскую психику – такое поведение невозможно оправдать.

Я не хочу сказать, что в отношениях между тренером и теннисисткой абсолютно недопустимы нарушения субординации. Но существуют определенные рамки, которые переступать нельзя», – приводит слова Турсунова «Коммерсант».

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8 комментариев

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Александр Васильев
Соболленко, Путинцева и Остапенко вошли в чат
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Interista1985
Намек на Арину)
+3
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Vale1
Ответ Interista1985
Намек на Арину)
А Контавейт и Бенчич не могли?
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Сергей Орлов
Соболенко и на нового тренера орет будь здоров)
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Verdo
митя до тренера атп не дотягивает, поэтому придется выслушивать мат
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sedric
Так пускай с мужиками работает. Там никто ссылаться на психику не будет. Просто покроют матом и пошлют. Но тянет же его к женщинам. Хотя ни с кем в долгую он не задерживается.
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Interista1985
Ответ Vale1
А Контавейт и Бенчич не могли?
могли!Но видео как хамит и орет на него есть только с Ариной
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