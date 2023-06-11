Надаль поздравил Джоковича с рекордным 23-м «Большим шлемом»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP GOAT Теннис

Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос». Серб выиграл 23-й «Большой шлем» и стал единоличным рекордсменом.

«Новак, поздравляю с этим замечательным достижением.

23 – это цифра, о которой всего несколько лет назад было невозможно подумать, и ты это сделал! Насладись этим моментом с семьей и командой!» – написал Надаль в твиттере.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

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44 комментария

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Nikolay Stavrogin
А Рафе здоровья и возвращения)
Мужики, ну не уходите, я после вас же закончу смотреть совсем(
+39
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Вегетарианец_
Достойно, респект Надалю.
+34
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knzhnmdscj
Достойно! Каковы все трое, обожаю)
+23
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Евгений Фабиянчук
Великий о Величайшем.
+16
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Iva_Nova
Рафа красавец !)
+15
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imaxim
Как жаль, что эти три глыбы тенниса не ушли одновременно. Ну может хоть Рафа с Новаком вместе закончат, было бы здорово, в каком-нибудь прощальном матче друг против друга) а Федерер судья на вышке)
+12
0
+12
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Ночная Фурия
Ответ Nikolay Stavrogin
А Рафе здоровья и возвращения) Мужики, ну не уходите, я после вас же закончу смотреть совсем(
не ты один.
нас таких будет много
+9
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Теннисный абсолют
Ответ imaxim
Как жаль, что эти три глыбы тенниса не ушли одновременно. Ну может хоть Рафа с Новаком вместе закончат, было бы здорово, в каком-нибудь прощальном матче друг против друга) а Федерер судья на вышке)
В Базеле с Федерером в роли болбоя)) Круг замкнется
+10
-2
+8
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Юлия Гладкова
Рафа, какой же ты классный спортсмен и человек! Эх, на кого нас оставляете. Но ещё поборетесь! Удачи! Биг3-это лучшее, что было в спорте!
+8
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Андрей Хенто
Рафа, как всегда с уважением к своим соперникам, респект.
+7
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Додик Аксель
Титаны современного тенниса знают цену победы на ТБШ. Поэтому поздравления от Рафы своему принципиальному сопернику заслуживает особого уважения.
+6
0
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Теннисный абсолют
Ждем РАФУ...!
+6
-1
+5
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JozY
Рафа 🥺
+4
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Dmitry Emelyanovich
учитывая, что эти 3 дядьки еще и между собой делили шлемы, это добавляет веса. Next gen выглядит совсем жалко
+4
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dedpihto59
Ответ Eugenie Nation
Величайший поздравил Новака первым. Никто не сомневался в джентельменском воспитании Рафы
Великий поздравил величайшего и признал это!
+5
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Евгений Фабиянчук
Ответ Ale_x_@ndro
Кто за Джока болеет какие ваще теперь планы и ожидания когда глобально цель достигнута?)
Просто играть в своё удовольствие, пока конкурентоспособен. По возможности выигрывать)
+3
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dedpihto59
Рафа красавчик хотя на душе наверняка кошки скребут 👍‼️
+3
0
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Eugenie Nation
Величайший поздравил Новака первым. Никто не сомневался в джентельменском воспитании Рафы
+6
-3
+3
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dedpihto59
Ответ Ale_x_@ndro
Кто за Джока болеет какие ваще теперь планы и ожидания когда глобально цель достигнута?)
Надо брать остальные ТБШ этого года и взять уже календарный шлем‼️
+3
0
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arseny572
Рафа отдал должок за АО-2022. Молодец!
+3
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encaro_one
Ответ imaxim
Как жаль, что эти три глыбы тенниса не ушли одновременно. Ну может хоть Рафа с Новаком вместе закончат, было бы здорово, в каком-нибудь прощальном матче друг против друга) а Федерер судья на вышке)
Да вряд ли Новак в следующем году закончит.
Физически он выносливый и если травм серьезных не будет, то до АО26 легко справится
+3
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Buharoid
Интересно, сколько слез упало на клавиатуру в процессе написания))
+8
-6
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Евгений Фабиянчук
Ответ BIG3
Комментарий удален модератором
Жесть у тебя полыхает)
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-2
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Перешёл Рубикон
Уважение
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Korendos
Вы только посмотрите на Джока! Он не просто выиграл 23 «Шлема», но и сделал это быстрее всех!
+2
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