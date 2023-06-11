Надаль поздравил Джоковича с рекордным 23-м «Большим шлемом»
Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос». Серб выиграл 23-й «Большой шлем» и стал единоличным рекордсменом.
«Новак, поздравляю с этим замечательным достижением.
23 – это цифра, о которой всего несколько лет назад было невозможно подумать, и ты это сделал! Насладись этим моментом с семьей и командой!» – написал Надаль в твиттере.
Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо
👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Тест про «Ролан Гаррос». Вспомните яркие моменты предыдущих розыгрышей
Мужики, ну не уходите, я после вас же закончу смотреть совсем(
нас таких будет много
Физически он выносливый и если травм серьезных не будет, то до АО26 легко справится