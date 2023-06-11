Надаль поздравил Джоковича с рекордным 23-м «Большим шлемом»

Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос». Серб выиграл 23-й «Большой шлем» и стал единоличным рекордсменом.

«Новак, поздравляю с этим замечательным достижением.

23 – это цифра, о которой всего несколько лет назад было невозможно подумать, и ты это сделал! Насладись этим моментом с семьей и командой!» – написал Надаль в твиттере.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Тест про «Ролан Гаррос». Вспомните яркие моменты предыдущих розыгрышей