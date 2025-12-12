Рублев, Хачанов, Бублик и Музетти сыграют в Гонконге на первой неделе сезона-2026
Рублев, Хачанов, Бублик и Музетти сыграют на турнире в Гонконге.
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Гонконге, который начнется 5 января.
На первой неделе сезона там планируют выступить:
Лоренцо Музетти (№8 ATP);
Александр Бублик (11);
Андрей Рублев (16);
Карен Хачанов (18);
Лоренцо Сонего (39);
Артур Фис (40);
Габриэль Диалло (41);
действующий чемпион Александр Мюллер (42).
Полностью список здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости