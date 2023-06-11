Джокович вернется на первую строчку рейтинга

Теги Новак Джокович рейтинги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос».

В понедельник серб сместит с первой строчки Карлоса Алькараса. Он станет лидером рейтинга девятый раз в карьере.

Джокович – рекордсмен по количеству недель, проведенных в статусе №1. Суммарно он возглавлял рейтинг 387 недель (в том числе 122 недели подряд).

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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17 комментариев

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And Justice for All
В понедельник нужно выпустить статью с раскладами, сколько нужно выиграть Медведеву, чтобы стать первой ракеткой)
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Makhasamatman Buch
Это не Джокович вернется на первую строчку рейтинга, а первая строчка рейтинга вернётся к Джоковичу!
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Jackson8
На свое законное место!
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Czarn
Ещё один шаг в историю, Новак! С победой, великий!😀
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prutikanne
Величавший вернётся на своё законное место!
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Nikolay Stavrogin
Вперед в вечность, за 400й неделей!
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Czarn
Заслуженная победа, заслуженное 1 место рейтинга!😀
Всех с победой Величайшего спортсмена!😀
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Lanapiano
Лучший. Великий. Моложе всех молодых)
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Alex Alex
Ответ Makhasamatman Buch
Это не Джокович вернется на первую строчку рейтинга, а первая строчка рейтинга вернётся к Джоковичу!
это точно
он женат уже на ней давно 😀
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j4romir
Еще два больших шага.

Впрочем, и так хорошо уже )
Наших с победой!
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Ivan Prokofiev
Рекорд обновляется. Здорово! 388-ая неделя
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Alex Alex
400 надо делать
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Иван Дичковский
Какое будет преимущество по очкам над вторым местом? Джоковича с исторической победой поздравляю.
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Alex Alex
на своё место
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Теннисный абсолют
Казалось после Рима уже никогда не вернется
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encaro_one
Да он с неё и не должен был уходить, кроме короткого периода Медведева
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Андрей Судалин
Ответ And Justice for All
В понедельник нужно выпустить статью с раскладами, сколько нужно выиграть Медведеву, чтобы стать первой ракеткой)
Медведеву бы какого-нибудь О’Коннелла в 1-м круге пройти, к кортам прибиться, а там видно будет.
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