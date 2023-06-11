Джокович вернется на первую строчку рейтинга

Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос».

В понедельник серб сместит с первой строчки Карлоса Алькараса. Он станет лидером рейтинга девятый раз в карьере.

Джокович – рекордсмен по количеству недель, проведенных в статусе №1. Суммарно он возглавлял рейтинг 387 недель (в том числе 122 недели подряд).

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