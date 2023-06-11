Джокович вернется на первую строчку рейтинга
Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос».
В понедельник серб сместит с первой строчки Карлоса Алькараса. Он станет лидером рейтинга девятый раз в карьере.
Джокович – рекордсмен по количеству недель, проведенных в статусе №1. Суммарно он возглавлял рейтинг 387 недель (в том числе 122 недели подряд).
Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо
👑 Новак Джокович! Выиграл 3-й «Ролан Гаррос» и 23-й «Большой шлем»
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Тест про «Ролан Гаррос». Вспомните яркие моменты предыдущих розыгрышей
Всех с победой Величайшего спортсмена!😀
он женат уже на ней давно 😀
Впрочем, и так хорошо уже )
Наших с победой!