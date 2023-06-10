Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» Корнеева о мечтах: «Я бы хотела выиграть все турниры «Большого шлема»
Алина Корнеева ответила, какие у нее цели на этот год.
В этом сезоне 15-летняя Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».
– Моя цель – сыграть на юниорских «Больших шлемах», но тайная цель – сыграть квалификацию US Open. Я хочу и постараюсь сделать все возможное, чтобы там сыграть.
Не знаю. Я пока не думаю о других турнирах. Просто играю, и, как всегда говорит мой папа, наслаждаюсь игрой. Играй активно и не трать много энергии.
– Какая ваша теннисная мечта? Где вы видите себя через пять или 10 лет?
– Я бы хотела выиграть все турниры «Большого шлема». Думаю, это самое важное, единственное желание, моя мечта. У меня нет мечты, но я просто хочу выиграть турниры «Большого шлема».
Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем
Все ТБШ - А. Корнеева.
25 ТБШ - М. Андреева.
Итого: 29 ТБШ.
За 8 лет можно справиться! :-)
Болеем за наших!
Амбициозные девушки!