Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» Корнеева о мечтах: «Я бы хотела выиграть все турниры «Большого шлема»

Теги US Open Ролан Гаррос WTA Алина Корнеева Теннис

Алина Корнеева ответила, какие у нее цели на этот год.

В этом сезоне 15-летняя Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

– Моя цель – сыграть на юниорских «Больших шлемах», но тайная цель – сыграть квалификацию US Open. Я хочу и постараюсь сделать все возможное, чтобы там сыграть.

Не знаю. Я пока не думаю о других турнирах. Просто играю, и, как всегда говорит мой папа, наслаждаюсь игрой. Играй активно и не трать много энергии.

– Какая ваша теннисная мечта? Где вы видите себя через пять или 10 лет?

– Я бы хотела выиграть все турниры «Большого шлема». Думаю, это самое важное, единственное желание, моя мечта. У меня нет мечты, но я просто хочу выиграть турниры «Большого шлема».

Наша юниорка взяла второй «Шлем» в сезоне. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем

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2 комментария

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Angry_bear
И тут Остапа понесло (с) Но вообще-то, в добрый путь...!))) Выиграй все эти шлемы, пусть мечта сбудется. И нам щастье будет)))
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Кагов
Мечты наших девушек:
Все ТБШ - А. Корнеева.
25 ТБШ - М. Андреева.
Итого: 29 ТБШ.
За 8 лет можно справиться! :-)
Болеем за наших!
Амбициозные девушки!
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