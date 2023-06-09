Корнеева о выходе в финал юниорского «Ролан Гаррос»: «Все турниры одинаковые, поэтому я не думаю о том, что это финал «Шлема»

15-летняя Алина Корнеева поделилась эмоциями от выхода в финал юниорского «Ролан Гаррос». За титул она сыграет с перуанкой Луччаной Перес Аларкон.

– Второй финал «Большого шлема» – для вас это нормально? Или удивительно? Что вы чувствуете?

– Нет, для меня это ненормально (смеется). Это не так, как было в Австралии, но ощущение, будто это обычный финал – как был у меня на 60-тысячнике.

Все турниры одинаковые, поэтому я не думаю о том, что это финал «Большого шлема». Это просто финал, так что посмотрим.

– Если сравнивать опыт Парижа и Мельбурна, заметна ли небольшая разница – возможно, в уровне уверенности на корте или...

– Все совсем иначе, потому что в Австралии мне было очень тяжело из-за физических проблем. И я думала не о матче, а о собственных ощущениях. Сейчас я, конечно, думаю о матче.

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