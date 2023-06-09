Кириос о судорогах Алькараса: «Сочувствую Карлосу. Это большой опыт, почти каждый теннисист проходил через эти ощущения»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Ник Кириос Карлос Алькарас Теннис

Ник Кириос прокомментировал судороги, которые возникли у Карлоса Алькараса по ходу полуфинала «Ролан Гаррос» против Новака Джоковича.

«Сочувствую Алькарасу. Это большой опыт, почти каждый теннисист проходил через эти ощущения. Спазмы из-за нервозности и волнения перед матчем такого масштаба. В будущем он точно научится с этим справляться. Тогда нам нужно будет бояться 🫣», – написал Кириос в твиттере.

Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»

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1 комментарий

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Verdo
от Джоковича на другой стороне и не такое бывает, кто то потеет, кто то плачет, и всегда причины, либо травмы, либо судороги..
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