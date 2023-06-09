Алькарас о судорогах в матче с Джоковичем: «Мне было бы жалко себя, если бы я снялся»

Карлос Алькарас рассказал о физических проблемах в полуфинале «Ролан Гаррос» против Новака Джоковича (3:6, 7:5, 1:6, 1:6). В конце второго сета у испанца начались судороги.

– Думали ли вы о том, чтобы сняться? И когда вы продолжили, казалось ли вам, что у вас есть хоть какой-то шанс? Почему вы продолжали оставаться в этом состоянии?

– Мне было бы жалко себя, если бы я снялся. Я в полуфинале «Большого шлема». Если бы я снялся, для меня это было бы очень тяжело.

Конечно, не в третьем сете, но в четвертом я подумал, что у меня всего 1% на то, чтобы отыграться. Это было действительно тяжело. Но у меня были брейк-пойнты в первом гейме четвертого сета (улыбается). Я просто решил продолжать играть. В четвертом сете не думал о том, чтобы сняться.

Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»

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