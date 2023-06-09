Джокович об Алькарасе: «Карлосу очень не повезло. На поздней стадии ТБШ меньше всего хочется видеть судороги или физические проблемы»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

По ходу третьего сета у испанца возникли проблемы из-за судорог.

«Карлосу очень не повезло. На таком уровне меньше всего хочется видеть судороги или физические проблемы на поздней стадии «Большого шлема». Я ему очень сочувствую.

У сетки я ему сказал, что он очень молодой, у него впереди полно времени и еще много-много раз выиграет этот турнир. Он невероятный игрок, боец, очень приятный парень. Заслуживает аплодисменты и поддержку.

Для него был тяжелый момент, когда не знаешь, нужно ли сниматься или заканчивать так, как он закончил. Но я уважаю его бойцовский дух и то, что он цеплялся до конца.

Ближе к концу второго сета мы оба были на пределе возможностей. Я чувствовал себя совсем несвежим. Мы боролись на равных, а потом случились его судороги, и после этого матч сложился совершенно по-другому.

Я старался оставаться сосредоточенным. Видел его проблемы, но не хотел на этом сосредотачиваться.

Еще раз – ему большое уважение. Надеюсь, он быстро вернется», – сказал Джокович в интервью на корте.

Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»

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28 комментариев

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Czarn
Новак, как всегда, с уважением к сопернику говорит, прекрасная речь.
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Iva_Nova
Я старался оставаться сосредоточенным. Видел его проблемы, но не хотел на этом сосредотачиваться.
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Это был сложный момент для Новака
Справился он очень достойно, И Карлоса похвалил и выразил ему свое уважение.
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Кавабунга Шреддоголовый
Карлосу необходимо сделать выводы по своему стилю игры. Если он ничего не изменит и будет играть исключительно в силовом стиле, то такие судороги и новые травмы будут преследовать его всю карьеру
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Теннисный абсолют
Ну одно дело насиловать мягких одноручников и таро даниэлей, а друое - почти 2.5 часа меситься с ГОАТОМ...
Да, повезло Новаче...Но физуха Караса подводит не первый раз.
+19
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Вегетарианец_
Молодец, Новак, это правильные слова после такого матча.
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Nikolay Stavrogin
Возможно, это важнейшее поражение в карьере Алькараса.
Если сделает правильные выводы, станет легендой.
Спасибо за крутой матч
+15
-3
+12
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SN78
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да!!!!! Спасибо Новак!! Победы тебе в финале! Мы все ждём ее!
+12
-3
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Sergey Feldman
Жалко Алькараса, но это в голове как будто, как у Зверева год назад, перевыложился
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igor nn
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Карлосу необходимо сделать выводы по своему стилю игры. Если он ничего не изменит и будет играть исключительно в силовом стиле, то такие судороги и новые травмы будут преследовать его всю карьеру
2 сет это было что то космическое..Мне казалось что Алькарас был всюду..Он тащил такие мячи..он вколачивал форхенды..он носился по всему корту..Так Надаль молодой играл до травм..Но Рафа начал позже ломаться..А Карлито уже сейчас
+5
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Игорь Брейк
Император!
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Магомед Алиев
Великий
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Alex Lamm
Как не странною но чем дальше тем сильнее кажется, что на длинной дистанции в карьерном плане выиграет именно Синнер. Может сейчас пока он и сосо на фоне Карася с Руне, но теннис его куда меньше завязан на физический надрыв, чем у первых двух.
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AF007
Молодому респект, что доиграл до конца. Антирафульчик в этом плане. А Джокович послезавтра наконец-то поставит точку во всех спорах
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Verdo
Ответ Vano from Tbilisi
не удивлюсь если Алькатрас начнет плотно сотрудничать с надалем и, внезапно, все проблемы резко уйдут
опоздал с выводами, сумка врача надаля у алькараса, судороги это побочка кеналога, не рассчитал дозу, очень хотелось)
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Берни Парент
Мог бы получиться великолепный матч. Жаль, что так сложилось. В прошлом году Зверев с Надалем сыграли умопомрачительные два (почти) сета, но травма Саши оборвала интригу. И сейчас, практически как под копирку. Со вторым сегодняшним полуфиналом ясно одно-это игра, образно говоря, за "серебряные" медали. Так что, Джокович-23. Добавлю только, что так, как сыграл Алькарас в концовке второго сета, а именно, не сломавшись психологически после потерянного брейка и далее, спустя несколько минут и упущенного тройного сетбола, вдобавок отыграв скрытый сетбол на своей подаче при счёте 5:5, не смог бы ни один из ныне действующих игроков. Потому как, Новак проделал (вольно или невольно, как он только и умеет) свой коронный трюк по ментальному уничтожению противника, когда даёт ему почувствовать осязаемость успеха, а после уничтожает на корню. Вывод из этого один,если Алькараса не подведёт здоровье на длинной дистанции, он одержит немало побед на шлемах.
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KibR
Ответ любопытный новичок
За всех не говори. Я отмечу финал праздничным днем если Саша или Каспер восстановят справедливость и вынесут этого лицемера
Что не так? Новак виноват, что у Карлоса судороги начались?
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Vano from Tbilisi
Ответ Verdo
опоздал с выводами, сумка врача надаля у алькараса, судороги это побочка кеналога, не рассчитал дозу, очень хотелось)
думаете стадия привыкания?Хочется честного тенниса, а не походов надаля в раздевалку для .... промолчу в общем
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Иван Дичковский
Ответ Alex Lamm
Как не странною но чем дальше тем сильнее кажется, что на длинной дистанции в карьерном плане выиграет именно Синнер. Может сейчас пока он и сосо на фоне Карася с Руне, но теннис его куда меньше завязан на физический надрыв, чем у первых двух.
Синнер тоже довольно часто травмируется к сожалению. С прошлого РГ он например снялся в матче против Рублёва.
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Stivi M.D.
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Карлосу необходимо сделать выводы по своему стилю игры. Если он ничего не изменит и будет играть исключительно в силовом стиле, то такие судороги и новые травмы будут преследовать его всю карьеру
Причем многие дилетанты проводят параллели с травмами Надаля, совершенно не понимая, что природа травм Рафы - не энергозатратный стиль, а деформированная с рождения стопа, а вот у Карлоса как раз да - неуемный стиль игры
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Экспертное мнение
Ответ Nikolay Stavrogin
Возможно, это важнейшее поражение в карьере Алькараса. Если сделает правильные выводы, станет легендой. Спасибо за крутой матч
Если Карлос сделает по уму, то будет беречь себя ради спортивного долголетия, и перестанет надрываться против бига, выждать их уход и спокойно обыгрывать остальных
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Vano from Tbilisi
не удивлюсь если Алькатрас начнет плотно сотрудничать с надалем и, внезапно, все проблемы резко уйдут
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Иван Дичковский
Какие судороги, о чём тут вообще. Резко дёрнул мышцу из-за неудачного движения. Надеюсь что на Уимблдоне сыграет.
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Андрей Судалин
А это разве судороги? Он же вроде дёрнул что-то.
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Great Ksan
Вспоминается финал 2004 году,Кория-Гаудио,оба аргентинца,Корич был тогда сильнейшим грунтовиком мира и легко и по делу обыгрывал своего соотечественника 2:0 по сетам,а затем начались судорги куда более сильные,и он проиграл,а 2005 пошёл Надаль,а самого Гильеромо начали преследовать трамвы,вот это было действительно обидно.
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Aibek Mak
Хочу провести аналогию с лигой чемпионов! Сетка Новака это сетка Сити с Баварией и Реалом а другая сетка это Интер кто бы не вышел в финал. С одной стороны есть явный фаворит но не все так однозначно! В любом случае Новак и Сити болеем за вас . Это удивительно еще и тем что один идет на исторический требл а другой на исторический рекордный ТБШ
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