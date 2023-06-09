Джокович об Алькарасе: «Карлосу очень не повезло. На поздней стадии ТБШ меньше всего хочется видеть судороги или физические проблемы»

Новак Джокович прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

По ходу третьего сета у испанца возникли проблемы из-за судорог.

«Карлосу очень не повезло. На таком уровне меньше всего хочется видеть судороги или физические проблемы на поздней стадии «Большого шлема». Я ему очень сочувствую.

У сетки я ему сказал, что он очень молодой, у него впереди полно времени и еще много-много раз выиграет этот турнир. Он невероятный игрок, боец, очень приятный парень. Заслуживает аплодисменты и поддержку.

Для него был тяжелый момент, когда не знаешь, нужно ли сниматься или заканчивать так, как он закончил. Но я уважаю его бойцовский дух и то, что он цеплялся до конца.

Ближе к концу второго сета мы оба были на пределе возможностей. Я чувствовал себя совсем несвежим. Мы боролись на равных, а потом случились его судороги, и после этого матч сложился совершенно по-другому.

Я старался оставаться сосредоточенным. Видел его проблемы, но не хотел на этом сосредотачиваться.

Еще раз – ему большое уважение. Надеюсь, он быстро вернется», – сказал Джокович в интервью на корте.

Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»

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