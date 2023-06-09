Алькарас о поражении от Джоковича: «Если честно, я сам себя разочаровал»
Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос».
Он уступил сербу 3:6, 7:5, 1:6, 1:6. По ходу третьего сета у испанца возникли проблемы из-за судорог.
– Карлитос, тебе не повезло. Можешь рассказать, что случилось в начале третьего сета?
– Ну да, честно говоря, мне было очень тяжело. Если честно, я сам себя разочаровал. Вышел на матч с хорошими ощущениями, в хорошей форме, и эти судороги в конце второго сета и в начале третьего – это было действительно обидно.
Но такие вещи случаются, и я должен с ними справляться.
– Можете ли вы описать точное ощущение, которое вы испытывали, и было ли оно во всем теле, а не только в ноге? Насколько это было болезненно?
– Я бы сказал, что первый сет и второй сет были очень, очень напряженными, и у меня начались судороги в руке. В начале третьего сета у меня стало сводить все тело, не только ноги. Руки в том числе, а также все части ног.
Мне было очень тяжело двигаться в третьем сете, а в четвертом, скажем так, у меня был небольшой шанс, но это было правда очень тяжело. Все тело сводило судорогами.
– Вы знаете, почему это произошло? Как вы думаете, на вас повлиял статус матча, или это связано с тем, что вы недополучили питание и питье?
– Да, напряжение. Напряжение матча. В начале я был очень нервным. Первые два сета были очень напряженными.
Очень хорошие розыгрыши, тяжелые розыгрыши, дропшоты, спринты, размены. Это сочетание многих вещей. Но, знаете, главное – то напряжение, которое было в первых двух сетах.
Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»
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Много сравнений с ранним Надалем. Но Надаль ни на одном этапе своей карьеры так не играл. У него как были кручаные удары под заднюю линию, так и оставались с ним всю жизнь. По-настоящему вкладывался он в удары только когда нужно было закончить розыгрыш. А свою игру он строил не на виннерсах, а на том, чтобы получить выигрышную позицию на корте, то есть играл с умом. Как это делал сегодня Джокович. Джокович, играющий вторым номером, - явление очень редкое. Но посмотрите как легко и просто он адаптировался, просто играя глубокие мячи и постоянно меняя направление, даже не пытаясь особо забивать.
Есть примеры игроков, которые играли в таком же темпе и с такой же силой удара. Тим, Дель Потро. Посмотрите что с ними стало. Люди не дожив до 30 уже закончили карьеру, потому что много сжигали себя в матчах. Так что в пантеон великих просто так не залететь, Алькарасу нужно работать над тактикой и вариативностью.
Обыкновенные судороги у абсолютно здорового 20-ти летнего лося.
Если б что-то подобное было у 36-летнего Новаче, здесь бы такой вой и свист стоял, хоть с автобуса спрыгивай. :))
Вот и получилось, что Карлос сам на себя столько ответственности возложил, так хотел победить, очень нервничал после каждого розыгрыша и как итог…
Ладно, просто порадуемся за последнего бога тенниса из биг 3
Убиваться и играть каждый розыгрыш как последний совершенно бессмысленно