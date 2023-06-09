Алькарас о поражении от Джоковича: «Если честно, я сам себя разочаровал»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос».

Он уступил сербу 3:6, 7:5, 1:6, 1:6. По ходу третьего сета у испанца возникли проблемы из-за судорог.

– Карлитос, тебе не повезло. Можешь рассказать, что случилось в начале третьего сета?

– Ну да, честно говоря, мне было очень тяжело. Если честно, я сам себя разочаровал. Вышел на матч с хорошими ощущениями, в хорошей форме, и эти судороги в конце второго сета и в начале третьего – это было действительно обидно.

Но такие вещи случаются, и я должен с ними справляться.

– Можете ли вы описать точное ощущение, которое вы испытывали, и было ли оно во всем теле, а не только в ноге? Насколько это было болезненно?

– Я бы сказал, что первый сет и второй сет были очень, очень напряженными, и у меня начались судороги в руке. В начале третьего сета у меня стало сводить все тело, не только ноги. Руки в том числе, а также все части ног.

Мне было очень тяжело двигаться в третьем сете, а в четвертом, скажем так, у меня был небольшой шанс, но это было правда очень тяжело. Все тело сводило судорогами.

– Вы знаете, почему это произошло? Как вы думаете, на вас повлиял статус матча, или это связано с тем, что вы недополучили питание и питье?

– Да, напряжение. Напряжение матча. В начале я был очень нервным. Первые два сета были очень напряженными.

Очень хорошие розыгрыши, тяжелые розыгрыши, дропшоты, спринты, размены. Это сочетание многих вещей. Но, знаете, главное – то напряжение, которое было в первых двух сетах.

Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»

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