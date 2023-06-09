Алькарас о поражении от Джоковича: «Если честно, я сам себя разочаровал»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос».

Он уступил сербу 3:6, 7:5, 1:6, 1:6. По ходу третьего сета у испанца возникли проблемы из-за судорог.

– Карлитос, тебе не повезло. Можешь рассказать, что случилось в начале третьего сета?  

– Ну да, честно говоря, мне было очень тяжело. Если честно, я сам себя разочаровал. Вышел на матч с хорошими ощущениями, в хорошей форме, и эти судороги в конце второго сета и в начале третьего – это было действительно обидно.

Но такие вещи случаются, и я должен с ними справляться.  

– Можете ли вы описать точное ощущение, которое вы испытывали, и было ли оно во всем теле, а не только в ноге? Насколько это было болезненно?

– Я бы сказал, что первый сет и второй сет были очень, очень напряженными, и у меня начались судороги в руке. В начале третьего сета у меня стало сводить все тело, не только ноги. Руки в том числе, а также все части ног.

Мне было очень тяжело двигаться в третьем сете, а в четвертом, скажем так, у меня был небольшой шанс, но это было правда очень тяжело. Все тело сводило судорогами.

 – Вы знаете, почему это произошло? Как вы думаете, на вас повлиял статус матча, или это связано с тем, что вы недополучили питание и питье? 

– Да, напряжение. Напряжение матча. В начале я был очень нервным. Первые два сета были очень напряженными.

Очень хорошие розыгрыши, тяжелые розыгрыши, дропшоты, спринты, размены. Это сочетание многих вещей. Но, знаете, главное – то напряжение, которое было в первых двух сетах.

Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»

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26 комментариев

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ZIZI
Ну вот и ответ! Карлос, физически не потянул битву с Ноле. Что хотите говорите... Ноле и его команда - гении! Раскачать до предела и смотреть! Сдюжет или нет.
+28
-2
+26
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DosSantosAveiro
Новак профессор тенниса. Все сделал грамотно, в очередной раз. Все таки Рафа на грунте это феномен, только он (ну и пиковый Вавринка) могли дать бой Джоку.
+22
-2
+20
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Stivi M.D.
Судороги вовсе не случайны. Чел с нулевой вышел бомбить и вкладываться в каждый удар. Но в теннис так не играют. Чтобы стать действительно великим, нужно уметь менять ритм, движение, больше промежуточных ударов. А он старается играть в хардовый теннис на грунте, забить все и вся. Это так не работает. Вот и надорвал себе мышцу, выпрыгивая из штанов

Много сравнений с ранним Надалем. Но Надаль ни на одном этапе своей карьеры так не играл. У него как были кручаные удары под заднюю линию, так и оставались с ним всю жизнь. По-настоящему вкладывался он в удары только когда нужно было закончить розыгрыш. А свою игру он строил не на виннерсах, а на том, чтобы получить выигрышную позицию на корте, то есть играл с умом. Как это делал сегодня Джокович. Джокович, играющий вторым номером, - явление очень редкое. Но посмотрите как легко и просто он адаптировался, просто играя глубокие мячи и постоянно меняя направление, даже не пытаясь особо забивать.

Есть примеры игроков, которые играли в таком же темпе и с такой же силой удара. Тим, Дель Потро. Посмотрите что с ними стало. Люди не дожив до 30 уже закончили карьеру, потому что много сжигали себя в матчах. Так что в пантеон великих просто так не залететь, Алькарасу нужно работать над тактикой и вариативностью.
+18
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+15
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zzzeeerrrooo
«Сначала он забирает твои ноги, а потом – душу», – Роддик о Джоковиче в 2021 году
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Зорькин
Ну вот и ответ.
Обыкновенные судороги у абсолютно здорового 20-ти летнего лося.
Если б что-то подобное было у 36-летнего Новаче, здесь бы такой вой и свист стоял, хоть с автобуса спрыгивай. :))
+15
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+9
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tanya_1111
Ну как бы получается, что Новак все таки переиграл Карлоса.
+9
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knzhnmdscj
Карлосу не стОило привлекать внимание к данному матчу в своих интервью. Он уже около полугода говорил, как мечтает сразиться с Джоковичем, что очень ждёт, когда они пересекутся по сетке. Второй, мне кажется, мечтал с Алькарасом никогда не встречаться ))
Вот и получилось, что Карлос сам на себя столько ответственности возложил, так хотел победить, очень нервничал после каждого розыгрыша и как итог…
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Трёха Ника Киргиоса
Алькарас ещё молодой, шутливый, ему все легко. Но БИГИ это не то. Это не Синнер и даже не пятисетовик с Чиличем. На них лучше не лезть. Серьезно, любой некстген будет жалеть. Лучше закройте тему ТБШ и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь некстгенов – стоп. Остальных просто не найдут.
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Artmen007
Ответ DosSantosAveiro
Новак профессор тенниса. Все сделал грамотно, в очередной раз. Все таки Рафа на грунте это феномен, только он (ну и пиковый Вавринка) могли дать бой Джоку.
Поправочка, Надаль мог дать Новаче малюсенький шанс побороться с ним на грунте. В целом, Новак действительно профессор👍
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Верховенский1990
Переоценил свои возможности молодой человек, но ему всего 20 лет и вся карьера еще впереди, Новаку эта победа была нужнее.
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Tomtit
"На десять тыщ рванул, как на пятьсот и спёкся."
+4
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Мистер40-15
Сам Алькарас признает что это были судороги. И это против стареющего Бига. При всем своем мастерстве Карлитос был бы клиентом молодых пиковых Рафы и Джоковича, которые в таком темпе могли 6 часов играть. Карлитос после 2 часов уже весь был в судорогах.
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Artmen007
Вот интересно, в чем же секрет такого долголетия Джокера. Возможно из-за того, что когда есть травма, он снимался. Его называли трусом, но он слушал свое тело. Надаль же, даже на Уиме 2022 мучил себя с травмой.

Ладно, просто порадуемся за последнего бога тенниса из биг 3
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ecopromo
Как такой бычок мог спектись?
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zzzeeerrrooo
Ответ ZIZI
Ну вот и ответ! Карлос, физически не потянул битву с Ноле. Что хотите говорите... Ноле и его команда - гении! Раскачать до предела и смотреть! Сдюжет или нет.
Это тактика и опыт
Убиваться и играть каждый розыгрыш как последний совершенно бессмысленно
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Ma-Tzu
Очень странно, если ты плохо себя чувствовал, почему не ушел вместе с Джоком в подтрибунку после второго. Или не вызвал врача в это время
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Anush15
А ведь мачт был классный .. жаль , что все так закончился . Желаю Новаку победу , а Алькарасу здоровье у него все еще впереди ..
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Biathlon Fan
Ответ ZIZI
Ну вот и ответ! Карлос, физически не потянул битву с Ноле. Что хотите говорите... Ноле и его команда - гении! Раскачать до предела и смотреть! Сдюжет или нет.
Хорошо, что сам сдюжил, на самом деле, могло ведь и по-другому сложиться. Выглядел Новак не то чтобы очень в конце второго сета
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Kironbet
Ответ Трёха Ника Киргиоса
Алькарас ещё молодой, шутливый, ему все легко. Но БИГИ это не то. Это не Синнер и даже не пятисетовик с Чиличем. На них лучше не лезть. Серьезно, любой некстген будет жалеть. Лучше закройте тему ТБШ и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь некстгенов – стоп. Остальных просто не найдут.
прочитала ваше сообщение интонацией Киргиоса %) Точь в точь!
+1
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Адекватник
Кулочками надо поменьше трясти, тогда больше сил на игру останется...
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flegmatichen
Укатал сивку Новак. Что-то подобного я и ожидал...
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ZIZI
Ответ Biathlon Fan
Хорошо, что сам сдюжил, на самом деле, могло ведь и по-другому сложиться. Выглядел Новак не то чтобы очень в конце второго сета
Согласна! Я когда вспоминаю их битву с Рафой в АО , практически 7 часов. ..
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ZamoRano
В двух днарей из второй сетки не верю, джока с титулом.
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Macren
Ответ Трёха Ника Киргиоса
Алькарас ещё молодой, шутливый, ему все легко. Но БИГИ это не то. Это не Синнер и даже не пятисетовик с Чиличем. На них лучше не лезть. Серьезно, любой некстген будет жалеть. Лучше закройте тему ТБШ и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь некстгенов – стоп. Остальных просто не найдут.
Да да, не стоит вскрывать эту тему
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