Хаддад Майя о Швентек: «Она отличный посол женского тенниса – не только на корте, но и за его пределами»

Теги Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Ига Швентек Теннис

Беатрис Хаддад Майя ответила, каково играть с Игой Швентек на ее любимом покрытии. Она проиграла польке в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:7(7).

– Мне кажется, во время любого матча с кем-то из топов тебе нечего терять, а еще ты находишься под невероятным давлением и из-за этого готова рисковать. Иначе соперница просто выйдет и победит.

Думаю, все, кто играет против теннисисток топ-уровня вроде Иги, понимают, что нужно делать все возможное, нужно быть невероятно смелой и играть агрессивно – иначе не победить.

Мне кажется, психологически она на уровень выше остальных. А еще она очень много работает вместе со своей командой. Они всегда вместе и всегда пробуют что-то новое. Так что это очень здорово.

И я сильно ее уважаю, потому что она еще и очень хороший человек. Она отличный посол женского тенниса – не только на корте, но и за его пределами. Она приятный человек.

Да, это теннис. Мы соперницы, но я ее уважаю. Приятно делить с ней корт.

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6 комментариев

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Мария Ефремова
Швентек скучная и неинтересная. Пустые трибуны на ее матчах тому подтверждение
+12
-5
+7
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Sawka-promakawka
Ответ Мария Ефремова
Швентек скучная и неинтересная. Пустые трибуны на ее матчах тому подтверждение
Точно , харизмы ноль
+6
-5
+1
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Skip
Давила немного лишнее на себя, чуть расслабленней, как на тренировке, и может быть что-то и вышло во втором сете )
0
0
0
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Hardy
boring
+3
-3
0
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LightWithin
Очень приятно и уважительно, молодец 👍🏻 Гораздо лучше срачей и скандалов.
0
0
0
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