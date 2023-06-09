Хаддад Майя о Швентек: «Она отличный посол женского тенниса – не только на корте, но и за его пределами»

Беатрис Хаддад Майя ответила, каково играть с Игой Швентек на ее любимом покрытии. Она проиграла польке в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:7(7).

– Мне кажется, во время любого матча с кем-то из топов тебе нечего терять, а еще ты находишься под невероятным давлением и из-за этого готова рисковать. Иначе соперница просто выйдет и победит.

Думаю, все, кто играет против теннисисток топ-уровня вроде Иги, понимают, что нужно делать все возможное, нужно быть невероятно смелой и играть агрессивно – иначе не победить.

Мне кажется, психологически она на уровень выше остальных. А еще она очень много работает вместе со своей командой. Они всегда вместе и всегда пробуют что-то новое. Так что это очень здорово.

И я сильно ее уважаю, потому что она еще и очень хороший человек. Она отличный посол женского тенниса – не только на корте, но и за его пределами. Она приятный человек.

Да, это теннис. Мы соперницы, но я ее уважаю. Приятно делить с ней корт.

От бана за анаболики и четырех операций – до 1/2 «Ролан Гаррос». История Беатрис Хаддад Майи

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