Хаддад Майя о том, как будет убеждать себя, что может обыграть Швентек: «Оставлю всю себя на корте. Терять мне нечего»

ответила на вопрос, как будет убеждать себя, что может обыграть на « ». Они встретятся в полуфинале.

«Мы с ней один раз играли – в середине прошлого сезона [в Торонто]. Три сета, и я победила. Было очень тяжело.

Она первая ракетка, одна из лучших теннисисток. Молодая. И очень приятный человек. Уже дважды брала здесь титул.

Я постараюсь получить удовольствие, играть каждое очко. Оставлю всю себя на корте. Терять мне нечего».

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