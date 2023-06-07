Хаддад Майя о том, как будет убеждать себя, что может обыграть Швентек: «Оставлю всю себя на корте. Терять мне нечего»

Теги Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Ига Швентек Теннис

Беатрис Хаддад Майя ответила на вопрос, как будет убеждать себя, что может обыграть Игу Швентек на «Ролан Гаррос». Они встретятся в полуфинале.

«Мы с ней один раз играли – в середине прошлого сезона [в Торонто]. Три сета, и я победила. Было очень тяжело.

Она первая ракетка, одна из лучших теннисисток. Молодая. И очень приятный человек. Уже дважды брала здесь титул.

Я постараюсь получить удовольствие, играть каждое очко. Оставлю всю себя на корте. Терять мне нечего».

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3 комментария

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Vale1
Ну да, действительно, терять ей нечего, и так, считай, прыгнула выше головы на этом турнире.
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