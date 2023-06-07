Хаддад Майя о том, как будет убеждать себя, что может обыграть Швентек: «Оставлю всю себя на корте. Терять мне нечего»
Беатрис Хаддад Майя ответила на вопрос, как будет убеждать себя, что может обыграть Игу Швентек на «Ролан Гаррос». Они встретятся в полуфинале.
«Мы с ней один раз играли – в середине прошлого сезона [в Торонто]. Три сета, и я победила. Было очень тяжело.
Она первая ракетка, одна из лучших теннисисток. Молодая. И очень приятный человек. Уже дважды брала здесь титул.
Я постараюсь получить удовольствие, играть каждое очко. Оставлю всю себя на корте. Терять мне нечего».
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