Хаддад Майя о прорыве после 25 лет: «Из-за травмы мне приходилось 6-7 раз делать длинные перерывы и потом начинать снова. И еще я на год выпала из тура»

Беатрис Хаддад Майя прокомментировала поздний прорыв.

Сейчас ей 27 лет, и за последний сезон она вошла в топ-20, а сегодня впервые пробилась в полуфинал «Большого шлема».

«Я перенесла четыре операции – после такого непросто вернуться. У меня в карьере были сложные моменты. Кроме операций я еще ломала кости в спине и плече, тоже приходилось останавливаться.

Из-за травмы мне приходилось 6-7 раз делать длинные перерывы и потом начинать снова. И еще я на год выпала из тура (из-за дисквалификации за допинг – Sports.ru). Тяжело поддерживать уровень и прибавлять, когда постоянно приходится возвращаться.

Уровень соревнований тоже важен. Когда играешь «Фьючерсы» и «Челленджеры», уровень другой, так что нужно развивать психологию, теннис.

Я закреплялась на этих уровнях, и мне нужно было бороться, чтобы подняться сюда».

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