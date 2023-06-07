Швентек о победе над Гауфф: «Даже рада, что сегодня борьба была упорнее, чем в предыдущих матчах»

прокомментировала победу в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Она обыграла – 6:4, 6:2.

«Было непросто – особенно первый сет получился напряженным. Коко использовала условия, и я довольна, что сумела выиграть.

Иногда четвертьфинал – это самый сложный матч. Коко – очень молодая, но очень опытная. Я рада, что вышла в полуфинал».

В полуфинале Швентек сыграет с . Матч пройдет уже завтра.

«Подготовка не изменится. На многих турнирах мы играем каждый день, и я довольно свежая – потому что в предыдущих матчах провела не очень много времени на корте.

Я даже рада, что сегодня борьба была упорнее. И я буду готова в любом случае».

В первых четырех матчах на «Ролан Гаррос» Швентек проиграла девять геймов, а на выход в полуфинал потратила всего 5 с половиной часов.

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