Джокович о матче с Алькарасом: «Он мне напоминает кое-кого из Испании, кто играет левой рукой»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович ответил, что Карлос Алькарас привнес в теннис.

– Ну, он очень хорошо себя ведет. Он точно очень хороший парень на корте и за его пределами. Играет очень интенсивно. Он мне напоминает кое-кого из Испании, кто играет левой рукой (улыбается).

Несомненно, он заслужил свой успех. Карлос очень трудолюбивый и сформировавшийся игрок, хотя ему всего 19-20 лет.

В прошлом году мы играли в Мадриде, он победил на решающем тай-брейке. С тех пор мы не встречались, даже редко оказывались в одной сетке, но вот мы здесь.

Этот матч многие хотели увидеть. Для меня это определенно самый большой вызов на этом турнире. Если хочешь быть лучшим, ты должен обыгрывать лучших. А здесь это именно он. С нетерпением жду этого матча.

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15 комментариев

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scanner c
Вердаско ?
+9
0
+9
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sashati
Новаку возможно проще с Карасем будет, нет такого левостороннего вращения как у надалевской турбины)
+5
0
+5
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botev
Дзюбу???
+6
-3
+3
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Евгений Фабиянчук
Ответ Sincere
он испанец??)
у него испанская техника (а вот техника чего - сохраню втайне)
+3
0
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Кто бы это мог быть? Теряюсь в догадках
+2
0
+2
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Евгений Фабиянчук
Ответ Stas Salesov
Кажется, про#ырявят нашего Нолика :(
кажется, ты обещал исчезнуть до конца сезона
+4
-2
+2
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Евгений Фабиянчук
все скучают по Жопику в бандане😍
+3
-2
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Alexxa
Желаю Новаку победы. Хотя, 16 лет разницы в возрасте...
+1
0
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Ale_x_@ndro
Ответ scanner c
Вердаско ?
Лопез.
+1
0
+1
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Большой Сэми
Список юмористов 👇🏻👇🏻👇🏻
+1
-1
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RealJon
как всегда собирается наказывать бэкхенд Алкараса
0
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Sincere
Ответ botev
Дзюбу???
он испанец??)
0
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МОН66
Ответ scanner c
Вердаско ?
нет это томас мастер,,,
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