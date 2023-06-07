Джокович о матче с Алькарасом: «Он мне напоминает кое-кого из Испании, кто играет левой рукой»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович ответил, что Карлос Алькарас привнес в теннис.

– Ну, он очень хорошо себя ведет. Он точно очень хороший парень на корте и за его пределами. Играет очень интенсивно. Он мне напоминает кое-кого из Испании, кто играет левой рукой (улыбается).

Несомненно, он заслужил свой успех. Карлос очень трудолюбивый и сформировавшийся игрок, хотя ему всего 19-20 лет.



В прошлом году мы играли в Мадриде, он победил на решающем тай-брейке. С тех пор мы не встречались, даже редко оказывались в одной сетке, но вот мы здесь.



Этот матч многие хотели увидеть. Для меня это определенно самый большой вызов на этом турнире. Если хочешь быть лучшим, ты должен обыгрывать лучших. А здесь это именно он. С нетерпением жду этого матча.

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