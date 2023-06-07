Алькарас о матче с Джоковичем: «Хочется думать, что моя юность сыграет решающую роль»

Карлос Алькарас ответил, как прошлогодняя победа над Новаком Джоковичем повлияет на расклад сил в полуфинале «Ролан Гаррос».

– Да, после жеребьевки все ждали этого матча. Я тоже. Очень хочу в нем сыграть.

С прошлого года мне очень хотелось встретиться с Новаком. Мы оба играем на высоком уровне, и, как я уже говорил, если ты хочешь быть лучшим, ты должен обыгрывать лучших. Так что я действительно ждал этой встречи. Буду наслаждаться.

Я бы сказал, что прошлогодний матч никак не повлияет на этот. Это было год назад. В этой игре мы оба многому научились, поэтому предстоящий матч будет совсем другим. Давайте посмотрим, что будет в пятницу.

– Что важнее – его опыт или ваша молодость?

– Хочется думать, что моя юность сыграет решающую роль. Но это будет его 45-й полуфинал на «Большом шлеме», у меня – второй. Я бы сказал, что опыт важнее в этом контексте, но я не стану об этом думать.

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