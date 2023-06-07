Алькарас о матче с Джоковичем: «Хочется думать, что моя юность сыграет решающую роль»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас ответил, как прошлогодняя победа над Новаком Джоковичем повлияет на расклад сил в полуфинале «Ролан Гаррос».

– Да, после жеребьевки все ждали этого матча. Я тоже. Очень хочу в нем сыграть. 

С прошлого года мне очень хотелось встретиться с Новаком. Мы оба играем на высоком уровне, и, как я уже говорил, если ты хочешь быть лучшим, ты должен обыгрывать лучших. Так что я действительно ждал этой встречи. Буду наслаждаться.

Я бы сказал, что прошлогодний матч никак не повлияет на этот. Это было год назад. В этой игре мы оба многому научились, поэтому предстоящий матч будет совсем другим. Давайте посмотрим, что будет в пятницу.

– Что важнее – его опыт или ваша молодость?

– Хочется думать, что моя юность сыграет решающую роль. Но это будет его 45-й полуфинал на «Большом шлеме», у меня – второй. Я бы сказал, что опыт важнее в этом контексте, но я не стану об этом думать.

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8 комментариев

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Aibek Mak
Супер матч! Думаю Карлитос небольшой фаворит но как всегда всем сердцем и душой болеем за Ноле!!!
+5
-1
+4
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Dikki Shelton
Твоя юность и твой талант. Пора побеждать Карлос, твое время пришло. Не упусти свое👌
+7
-5
+2
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Зорькин
Не молодость, а разница в возрасте в 16 лет.
Помниться фаны Феда постоянно стонали, страдали и делали акцент на разнице в 5,5 лет с Новаком.
А здесь 16 лет разница.
Даже страшно произносить эту цифру. :)
+4
-2
+2
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Tarkovski
Ответ Зорькин
Не молодость, а разница в возрасте в 16 лет. Помниться фаны Феда постоянно стонали, страдали и делали акцент на разнице в 5,5 лет с Новаком. А здесь 16 лет разница. Даже страшно произносить эту цифру. :)
Так Феде приходилось как раз хуже из-за этой разницы в 5 лет - он все десятые годы играл с пиковым Джоковичем. А у Алькараса пик ещё только впереди, года через 2-3 где-то начнётся, когда ещё больше прокачается и получит больше опыта и скиллов. Вот это будет настоящий монстр, но Новак эту версию уже не застанет.
Роджер в 36 лет драл 20-летних юнцов так что 16 лет разницы это вообще-то лучше даже, играешь не с такими опытными
+2
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DjokoND
Ответ Зорькин
Не молодость, а разница в возрасте в 16 лет. Помниться фаны Феда постоянно стонали, страдали и делали акцент на разнице в 5,5 лет с Новаком. А здесь 16 лет разница. Даже страшно произносить эту цифру. :)
И никто не скулит) хотя Новаче в отцы годится рыбе
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Сергей48
Крайне любопытный поединок! Со ставкой на нового грунтового чемпиона?😉
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Биллибоб
Эээ нет, Гаджетович даже в 36 пикует в 5-м сете
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