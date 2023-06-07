Циципас о матче Джоковича и Алькараса: «Я болею за молодых»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Стефанос Циципас ответил, кто победит в полуфинале «Ролан Гаррос» между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом.

– Я болею за молодых.

– Я уверен, что вас не слишком интересует то, что будет в этом полуфинале, но мне интересно ваше мнение, учитывая что недавно вы играли с Новаком в финале «Большого шлема», а сегодня играли с Карлосом. Могли бы вы сравнить их обоих?

– Какие различия в стиле игры?

Что ж, у одного есть опыт, а другой двигается, как Спиди Гонсалес. У одного сильные и мощные удары, а другой предпочитает контроль и точность, чтобы двигать соперника по площадке.

Я не силен в прогнозах, поэтому не стану их делать. Но давайте посмотрим. Пусть победит сильнейший.

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1 комментарий

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S.Graf
За Новака не болеет.
Отметили))
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